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▲五湖園匯聚公益影響力，號召逾500愛心人士攜手瑪利亞為愛而跑。（圖／五湖園提供）

▲五湖園號召愛心人士為愛而跑，支持瑪利亞心智障礙者安老家園的籌建，基金會頒發感謝狀。（圖／五湖園提供）

「瑪利亞天使公益路跑」15日於台中中央球場開跑，吸引3000名跑者參與。其中，五湖園生命智慧園區為瑪利亞基金會籌建心智障礙者安老家園計畫，號召逾500名來自不同單位與社團的愛心人士響應，以具體行動展現公益影響力，成為現場一大亮點，。五湖園投身公益第六年的『愛．分享 | 文化節』，以ESG企業社會責任為核心理念，持續推動公益回饋，透過實際行動實現永續發展目標。五湖園開發集團秉持「善愛永續循環」初衷，積極將企業發展與社會公益緊密結合，長期支持瑪利亞基金會及其他公益機構，展現在推動永續公益上的實踐力。自109年起，五湖園便以多元採購策略，支持瑪利亞基金會「瑪利MAMA·手作麵包」的生產需求，細心配合並持續協助庇護就業中心。在每年清明節及中元節舉辦的「愛．分享|文化節」公益市集，優先提供免費攤位予瑪利亞庇護就業中心，為其提升銷售與曝光機會。此外，五湖園透過公益聯名禮盒計畫，結合慎終追遠與愛心捐贈，將拜桌供品轉化為關懷，贈予街友、獨居長者及弱勢家庭，延續生命的溫暖與希望。此次瑪利亞天使公益路跑，五湖園號召510位來自各界的愛心跑者參賽，以每人完成3.5公里賽程捐出900元，共同支持瑪利亞心智障礙者安老家園的籌建。同時，五湖園更加碼認購了2,410盒由瑪利亞基金會庇護工場製作的手作麵包，分送給所有參賽者，以實際行動支持身障者就業服務，讓公益的影響力更加深遠。作為本次路跑的贊助單位，五湖園生命智慧園區深刻體認到，身心障礙者老化與其雙老家庭的安養需求，正逐漸成為社會重要議題，因此透過此次活動號召更多人加入公益行列。五湖園總經理雷靜怡表示，希望以行動實踐『愛與分享』精神，讓公益的影響力傳遞得更深更遠；未來，五湖園將持續在公益路上攜手各界，創造更多支持生命與希望機會。公益不僅是一份心意，更是一種承諾，邀請每一位民眾共同參與，實現更美好的未來。