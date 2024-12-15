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▲立委林岱樺（左）與高雄市議員張博洋（右）讚揚AI科技對改善機構護理流程產生深遠影響。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲締生健康事業為住宿型長照機構打造24小時安全照護系統。（圖／記者陳美嘉翻攝）

台灣正面臨高齡化社會及失智症照護需求急速增長挑戰，業者研發AI智慧行動感知輔助監測儀，為長照機構提供革命性的智慧照護解決方案。締生健康管理顧問事業發表一款專為住宿型長期照護機構研發的高科技智慧行動感知輔助監測儀，可為失智症長者提供24小時全方位安全保障，減輕照護人員的工作負擔。締生健康事業在發表會現場展示全新一代毫米波雷達無接觸智慧監測系統的實際應用案例，透過即時演示，直觀展現系統如何在床位區域、公共空間及衛浴間提供多場景智慧監測支持。根據行政院最新數據指出，全台65歲以上人口已超過18%，明年每五人就有一人是老年人口，目前台灣失智症患者達36萬人，在長期照護需求日益增長的社會背景下，智慧科技正逐步成為提升照護品質的核心驅動力，促進台灣長照產業數位轉型。締生健康的毫米波雷達智慧監測系統以無接觸監測為核心，以60GHz毫米波雷達為技術基礎，結合AI算法實現精準數據處理，並透過WiFi與4G通信技術將監測結果即時傳輸至護理站或移動端，提供全方位的安全保障與數據支持，打造24小時安全照護系統，實現全天候的精準行動感知與生命體徵監測。全新一代毫米波雷達無接觸智慧監測系統，是一款非接觸式、高精度的健康監測設備，主要功能包括「跌倒預警」可即時捕捉跌倒行為，快速通知護理人員進行干預；「離床監測」記錄長者進出床時間與活動頻率，幫助護理人員掌握夜間動態；「久臥提醒與翻身提示」監測臥床時間，提示翻身需求，降低壓傷風險；「呼吸與心跳監測」無接觸測量生命體徵數據，支持異常預警與健康報告生成；「睡眠品質分析」追蹤深睡、淺睡與清醒狀態，提供數據支持以優化夜間護理計劃。締生健康業務經理蔡明勳表示，智慧監測系統透過跌倒預警與靜止駐留提醒功能，顯著降低長者意外風險，同時藉由自動化監測系統，減少護理人員的夜間巡視頻次，專注處理緊急事件，減輕護理壓力，並為生命體徵與睡眠數據記錄，為個性化照護計劃提供科學依據與數據驅動照護。