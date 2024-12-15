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▲黃曉明今年9月大方官宣與葉珂的戀情，但該篇貼文已被刪除。（圖／黃曉明微博）

▲黃曉明出席活動時面容超憔悴，還突嘆「希望只是一場夢」。（圖／微博）

▲黃曉明在百度上「人物關係」一欄，葉珂已從「女友」變成了「前女友」。（圖／百度）

中國男星黃曉明日前被發現刪除當初認愛網紅葉珂的甜蜜貼文，更因受訪時一番感嘆的言論，被外界猜測兩人已經分手。近日有眼尖粉絲發現，在陸版維基百科黃曉明的個人資料中，葉珂的身分從「女友」被改為「前女友」，再度引發熱議。黃曉明今年9月時在微博發文，並標記葉珂帳號霸氣官宣戀情：「抱歉占用公共資源，大家別猜啦，我們在一起了。」怎料自兩人大方認愛後，葉珂負面醜聞連環爆，包括整形、高富美的虛假人設被揭穿、批評伍佰的歌曲不入流等等，黃曉明甚至多次為此在記者會上鞠躬道歉。上個月底，有粉絲發現黃曉明已刪出當初的認愛貼文，他出席電影的宣傳活動時還對主持人說出心裡話：「我不知道你有時候，有沒有覺得你自己的人生真的很不堪的時候，特別希望這是一場夢。」除此之外，中國直播主「妖怪」更是曬出黃曉明友人的對話紀錄截圖，對方表示，「黃哥要分手的，也很感謝你，但這個別在直播間說」。而近日，有粉絲發現，黃曉明在陸版維基百科「百度」的「人物關係」一欄中，葉珂的身分從「女友」被改為「前女友」，而葉珂的頁面，黃曉明也變成前男友，綜合先前的種種跡象，似乎明顯暗示兩人已經分手。