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紐約大都會隊日前以15年總額7.65億美元（約合249億新台幣）簽下球星Juan Soto，改寫大聯盟歷史最大合約，消息公佈後即引發全球媒體與球迷的熱烈討論，有不少專家、球迷認為這張合約並不值得。紐約大都會富豪老闆Steve Cohen在他社群媒體X上發文，透露簽下Soto後，球隊門票銷量出現爆炸性增長。Cohen在貼文中表達了對球迷的感謝：「感謝所有對Soto簽約做出熱烈反應的大都會球迷。」他分享：「相比上週，本週的門票銷量呈現爆炸性增長。」同時，他也用提問的方式表達對新賽季觀眾人數增長的期待：「去年我們的觀眾入場人數排名全聯盟第18位，今年大家覺得會排在第幾呢？」Soto的加入被視為大都會本季最大補強，這筆史詩級合約也再次印證大聯盟市場的巨星效應。近年來，包括大谷翔平與洛杉磯道奇簽下的10年7億美元合約，以及Aaron Judge破紀錄簽約等，合約總額價碼不斷被刷新。大都會簽下Soto僅一週，便迎來門票銷量的爆炸性成長。專家預測，隨著Soto效應持續發酵，大都會在門票、廣告收入以及周邊商品銷售上都將迎來顯著提升。