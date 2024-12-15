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▲市議員林智鴻分送熱食與餐與活動的長輩們。(圖／市議員林智鴻辦公室提供)

▲林智鴻頒發小小職人完訓獎狀，希望孩子都能開心體驗，勇於學習。(圖／市議員林智鴻辦公室提供)

高雄市議員林智鴻偕同高雄市社福慈善總會、青年店家與在地周邊里長所推動「善循環、愛永續」公益列車X小小職人體驗活動，下半年場次，今(15)日在鳳山竹仔腳北極殿前廣場舉行，共同送暖做公益助弱勢，提供乾糧、熱食、飲品及健康諮詢等服務，共照顧390個弱勢家戶，同時安排小小職人體驗、霹靂戰警展示等趣味活動，吸引大批民眾參與。「善循環、愛永續」公益列車，由林智鴻議員、高雄市鳳山要紅城市願景協會、社團法人高雄市社福慈善總會共同推動，連續舉辦多場愛心捐贈協助鳳山弱勢家戶，今天在活動現場也安排義剪、DIY童趣手作、認識鳳山、小小波麗士、小小消防員等職業體驗，還有帥氣霹靂戰警隊與警察重機超吸睛，讓小朋友、大朋友都開心。林智鴻表示，舉辦公益列車系列活動是秉持著「弱勢優先」，希望推動「善循環、愛永續」的理念，集結社會資源包括白米、乾糧共同送愛，他逐一感謝這次有許多青年店家一起響應加入，提供章魚燒、厚片、飲品等高雄最夯的創意美食，以及新技髮型提供義剪、鳳山醫院中醫穴位養生衛教，在年末冬季一起關心鳳山周邊鄰里的低收、獨居長輩等弱勢家庭，未來「公益列車」將會延駛到各里照顧全鳳山。林智鴻今天也特別帶著兩個兒子豆豆和餅餅在現場義賣玩具，所得全數捐出做公益，他表示，希望孩子透過自己設攤規劃、叫賣宣傳、捐贈愛心，對公益執行與回饋社會有更多的認識，學習到買賣經驗，更重要的是學習到助人的快樂。林智鴻說，除了「善循環、愛永續」公益列車捐愛心，活動還有小小職人體驗，包括警察局規劃武裝派對、霹靂戰警、馬路小英雄等相當吸睛，讓孩子認識刑警工作器材、防詐宣導、交通安全，消防局則提供勤務裝備，加強宣導意外與地震應變等教學，現場還有DIY手作、認識鳳山等關卡，完成任務即可領取小小職人完訓獎狀，希望孩子都能開心體驗，勇於學習。