我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莉奈曬出和林襄的合照，並發布了1390字的長文力挺林襄。（圖／IG lyna334998）

▲黃小柔（右）在節目中控訴2位後輩沒禮貌，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

林襄近期被演藝圈前輩黃小柔和Vicky兩人，於綜藝節目中影射非常沒禮貌，不僅霸佔對號座座位還堅持不讓座，而林襄的經紀公司也火速祭出聲明，表示不願隨之起舞，而經紀人莉奈則是今（15）日上午在社群曬出1390字長文，談起和林襄相處的情形，並反擊黃小柔和Vicky，指出林襄也曾遭藝人前輩霸凌，更曝光刁難內幕。林襄和經紀人莉奈合作4年，如今林襄再度掀起爭議，莉奈在IG上曬出和林襄的合照，並表示林襄是自己非常喜歡的工作夥伴：「她沒有任何的公主病大頭症，認識她11年，她第1不會遲到，第2超客氣謙虛，第3她會捨不得大家忙，擺道具架背景扶燈拿東西拉行李。」不只如此，莉奈更難過喊道林襄忍耐了很多演藝圈內幕：「我們因為爆紅，忍過業內很多很可怕的事，總感覺這些才需要討論吧，多年前她真的因為爆紅，曾經有一個工作，有好一段時間都在承受被前輩霸凌、惡整、刁難，大家知道會心疼嗎？」更表示當時林襄哭過後就重新面對：「她只會擦乾眼淚後當下努力繼續融入。」回顧整起「佔座風波」，起因是黃小柔和Vicky日前在綜藝節目《小姐不熙娣》爆料，指控圈內2名後輩曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，在黃小柔出言提醒過後更一邊滑手機一邊冷冷回應：「那邊還有空位。」讓黃小柔非常不滿：「這個小朋友怎麼這麼沒禮貌。」更查詢對方的社群，發現2位後輩在網路上都擁有超高人氣，讓她火大表示：「她們現在是可以這麼跩啦！」林襄這個人好跟不好，我應該是最有體會的人，她的各種小毛病還真的有，明明小我三歲搞得像我女兒，背黑鍋各種承擔各種多餘的工作量，是真的會心累。跟我往往懶得解釋跟教育很多地方，真的會覺得是幾歲的人了……但太多前輩跟我說她真的只是不懂，我留在身邊一直願意幫忙她，溝通引導共榮共苦，也是多次發現她心靈乾淨的心善的，而且她一直願意改變不停學習的！至於一直以來會被說：「她是我的搖錢樹我才維護的！」這說法有些有趣，但代表我一直讓她有突破自己，演藝工作翻了各維度，我能很平常心的跟大家分享，我好像對錢財比較不是重心，攝影跟小寶才是我真正最在意的，人各有志，能帶給我藝人心靈成長富足也是我的成就感。不過當商業上的成功，除了我的本身跟貴人，跟今天林襄自己的態度也是高度關聯的！我當攝影師12年了，拍了至少250位以上的幕前人員，幕後的一切都看在眼裡，所以這件事我會特別來跟大家強調。任何時候可以言語暴力誤會跟做錯了事情各種批判她，我一定也唸她告訴她對跟錯，或是誤會告訴她清者自清即可其他時間會證明，但這個不去強調與解釋，她會很心寒吧……林襄絕對是我前三個攝影師工作中愛一起工作的對象，她沒有任何的公主病大頭症，認識她11年，她第一不會遲到，第二超客氣謙虛，第三她會捨不得大家忙，擺道具架背景扶燈拿東西拉行李各種，她真的樂於參與其中，現在跟以前的差別只有，她工作滿檔需要趕場工作時不會跟大家一起收拾，會需要先趕快離開，但離開前她會道謝跟道歉沒有一起收。看她長大的幕後人員真的很常說：我們很有趣，很少這樣子突然際遇不同後，到頭來我們的態度都是相同的人，在演藝圈真的好少……再來當她經紀人4年，我們因為爆紅忍過業內很多很可怕的事，總感覺這些才需要討論吧，多年前她真的因為爆紅，曾經有一個工作一段時間承受被前輩霸凌惡整刁難過，大家知道會心疼嗎？但她只會擦乾眼淚後當下努力繼續融入，她不是自卑所以願意忍，她是貼心的人，只是願意換位思考知道自己可能讓人會針對，所以她試圖更加保持正能量持續前進，態度上也努力叮嚀自己更謙和，我們還會定期交流如何和演藝圈的每個人應對。我每次經紀角色得到客戶和拍攝團隊的任何回饋，都一向是「和襄相處的很好」、「太喜歡跟她工作了」、「跟我們想像的她不一樣」、「新聞的報導真的截然不同」、「妳真的讓她成長很多，她態度都一樣欸，太會教了吧」各種相同類型的讚美跟肯定，所以這個誤會我無法沉默跟忍耐。我可是有其他可以讓我一直道歉的藝人的，呵呵，當然也一堆口袋名單真的很大頭症的人是誰。那關於昨天不小心第一時間喊話的我們公司經紀人章魚，他在演藝圈電視台工作12年了，不是剛加入的打工仔小弟弟，他因為前幾份工作，看過藝人的私下應該不亞於攝影師的我，所以應該也是挺有說服力發聲的，剛好在我們公司也一段時間了，不需要狗腿巴結襄，他純粹衝動沒忍住。你們也是曾經跟我們工作的人嗎？即便此刻我們的代言邀約是滿檔，也沒有客戶被這波影響，彷彿她的私下做人與商業效果依然毋庸置疑，這幾年她的高度配合，結了多少善緣！我真的常常也以她為榮，彎下各種身段的她，因為襄也不認為她是誰，而是總感謝大家給她機會。-請跟她工作的夥伴一起分享一下你們眼中看到的林襄吧！-請跟她工作的夥伴一起分享一下你們眼中看到的林襄吧！-請跟她工作的夥伴一起分享一下你們眼中看到的林襄吧！我很感謝排山倒海而來想為我們發聲的媒體朋友，我知道大家都有看在眼裡的，謝謝大家。襄真的不夠完美，跟她的成就成績相比，她會一直更努力！我也一直可以理解大家的罵與評論。可是這個她做的已經很好的事，我真的只能特別發聲，告訴她我們大家有看到有感受到，不要氣餒不要寒心。她骨子的真誠善良教養體貼，更不是有大頭症的人，不能因為所有混在一起，而抹滅事實。