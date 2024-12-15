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▲張惠妹要送粉絲「專屬紀念品大禮包」，每個入場歌迷都拿得到。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹「專屬紀念品大禮包 」裡面的場刊，5天是不同的封面。（圖／聲動娛樂提供）

流行樂之后張惠妹（阿妹）萬眾矚目的「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」將於12月21、22、28、29、31日5場輪番引爆台北大巨蛋，成為首位在台北大巨蛋跨年開唱的華語歌手，她上週也親臨好友「周董」周杰倫（Jay）的大巨蛋演唱會，感受大巨蛋的溫度。寵粉的張惠妹為了讓進場的觀眾不要空手而歸，還特別準備「專屬紀念品大禮包」，放了螢光棒、手扇等紀念品、場刊等，其中場刊封面5天都不一樣，相當值得粉絲收藏！張惠妹日前特別前往周杰倫大巨蛋演唱會實習，只為替ASMR演唱會做出最後的舞台和節目上調整，務必給粉絲完美無瑕的視聽饗宴。而阿妹寵粉無極限，今（15日）再宣布好消息，將為每位買票進場的觀眾準備專屬紀念品大禮包，有互動的彩帶、手扇、螢光棒等，專屬手提袋裡還奉上場刊，而且5天的場刊封面都不一樣，勢必引起粉絲爭相收藏。張惠妹為了彩排大巨蛋演唱會，日前也在深圳租下場地，日夜反覆練唱，如今進入倒數計時，她自己更是興奮雀躍不已，但也不忘呼籲粉絲千萬小心詐騙，網路上來路不明的售票訊息不要相信，更提醒公司要為入場粉絲們做好台北大巨蛋進出場攻略，以利大家出入安全，相當貼心。主辦單位「聲動娛樂」也提醒，演出期間場館周邊交通擁擠，請粉絲盡量搭乘大眾交通工具前往。其中重頭戲12月31日跨年場將配合市府散場分流，北捷也公布好康，2025年1月1日0時至6時，持電子票證、單程票從綠線「南京三民站」、「台北小巨蛋站」進站乘車的乘客，可享不限站數當趟車資免費優惠，光復南路（忠孝東路至市民大道）東側也可搭乘免費接駁公車，接往捷運綠線的南京三民站。