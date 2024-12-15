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美國候任總統川普（Donald Trump）即將於明年一月上任，除了向來與其交好的特斯拉執行長馬斯克頻繁造訪川普的海湖莊園（Mar-a-Lago），多位美國科技界大咖也紛紛釋放善意，繼Meta、亞馬遜後，OpenAI近期也證實執行長奧特曼將跟進大手筆捐款給川普就職委員會，趕在明年就職前主動與川普建立交情。根據《CNN》、《紐時》報導，近期包含美國社群媒體巨頭Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）、Google的皮查伊（Sundar Pichai）等皆已經向川普示好，祖克柏除了親赴海湖莊園（Mar-a-Lago）與川普共進晚餐，Meta還向川普的就職典禮基金捐款100萬美元。蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）則是最近一名與川普共進晚餐的科技界大咖，這是兩人自川普當選以來首度會晤，過去蘋果在川普第一任期內就已經和他保持友好關係，這使蘋果多項產品得以豁免於「美中貿易戰1.0」的關稅，這也促使後來多位科技巨擘紛紛學習這個做法。報導提到，庫克這次拜訪與接下來川普可能祭出「關稅2.0」危及iPhone銷售，還有蘋果的App Store面臨歐盟反壟斷監管壓力有關。川普選前一場訪談中也曾透露，庫克曾與他抱怨有關歐盟的20億美元罰款，川普當時就稱不會讓歐盟這樣佔我國企業的便宜，「這種事不會發生的。」另一方面，《金融時報》提到，馬斯克作為川普重要顧問的角色，對 OpenAI 的未來發展帶來了不確定性，特別是在人工智慧監管和政府資源分配方面，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）上週五就稱預計以「個人名義」向川普的總統就職委員會捐贈100萬美元，並表示期待與即將上任的川普政府合作。文內指出，奧特曼擔心馬斯克恐利用其政治影響力，藉由推動新法規限制 OpenAI，甚至可能通過政府合同授予，替自家的「xAI」取得優勢，作為OpenAI最大支持者，微軟董事會成員、LinkedIn 創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）也稱擔心馬斯克與奧特曼的競爭敵對關係，可能對川普的人工智慧政策造成負面影響，呼籲「具誠信和品格之人，應避免將自身與政府運作混為一談，特別是存在可能產生利益衝突的情況下」。