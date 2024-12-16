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▲張育成以3.5年、總值9250萬元和富邦悍將簽約的價碼，目前仍是中職史上最大合約。（圖／富邦悍將提供）

▲樂天桃猿外野手朱育賢行使自由球員資格權利，據傳和味全龍已簽下一張總薪資約4800萬元的合約。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳子豪挑戰史上首次6年複數年合約，有機會實拿總額超過6000萬。（圖／中信兄弟提供）

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，國際賽取得好成績也給予國內職棒加持，中華職棒今年休賽季正式迎來「大頂薪時代」，算上張育成以及今年季後4名行使自由球員權利的球員，一年就有望新增5張「總價4千萬級的合約」，而過去歷史上此種大合約剛好就只有5張，球員薪資待遇水漲船高。過去中職透過行使自由球員（FA）爭取更優渥條件的球員不少，不過要拿到一張年均薪超過4000萬元以上大約的球員卻不多，在今年之前史上僅有5人合約總值能夠破4千萬新台幣以上，分別是：江少慶、王維中、陳金鋒、林智勝、郭泓志。今年張育成以3.5年、總值9250萬元和富邦悍將簽約的價碼，目前仍是中職史上最大合約。而2024年季後，行使自由球員合約的朱育賢（預估4800萬）和陳韻文（估值4500）也都破4千萬，今年已經確定增添3張「4千萬級」以上之合約。而另外兩名中職球員，根據球評王翊亘說法，陳子豪挑戰史上首次6年複數年合約，有機會實拿總額超過6000萬；而詹子賢目前主要也有台鋼和兄弟在爭，屆時可能2選1，有要破4千萬總額應該也有機會，那麼今年可能就有機會有5張破「4千萬」的合約。：朱育賢：：味全龍：4年總值約4800萬（推估）：陳韻文：統一獅：5年總值上看4500萬（推估）：張育成：富邦悍將：3.5年總值9250萬元