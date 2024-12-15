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▲長時間暴露於紫外光會導致 DNA 受損、基因突變甚至皮膚癌。（圖／林新醫院提供）

國內曾有民眾把皮膚癌當成一般的痣，自行「點痣」處理，最後造成皮膚癌延誤診斷。根據國健署癌症登記報告，台灣在2021年新增皮膚癌患者3954人，在國人十大癌症中排名第9。相較於其他癌症，皮膚癌死亡率較低，但國泰汐止分院整形外科主任顏毓秀說，隨著地球環境惡化，國內皮膚癌發生率日漸升高，且根據美國統計，東方人皮膚癌的治療效果較不顯著，併發症也較多，健康威脅仍不容忽視。顏毓秀表示，皮膚癌症狀多變，初期往往不痛不癢，但當皮膚長出不明腫塊，或原有的痣突然顏色改變或變大、開始流血，或傷口長久不癒合等，都該尋求皮膚科醫師協助診斷。紫外線造成皮膚的傷害，被認為是造成皮膚癌的基本因素，因此皮膚癌常發生在臉部、頸部、前臂與手背等暴露於陽光的部位；根據國泰皮膚科歷年統計，皮膚癌最常發生在頭頸部，以基底細胞癌為主，而過去曾有嚴重曬傷經驗，或燙傷留下疤痕，或暴露在放射線下，或長時間接觸焦煤和砷，或家族史有皮膚癌，都是皮膚癌危險群。此外，顏毓秀指出，為求早期發現，建議民眾定期依循「ABCDE」準則自我檢查，如有異常，應請醫師進一步確認或及早接受皮膚切片檢查：■A．Asymmetry：痣的外觀是否出現不對稱性■B．Border：邊緣是否有不規則或模糊不清的現象■C．Color：色調是否呈現不均勻、深淺不一■D．Diameter：大小是否超過6公釐或有變大的情形■E．Elevation：表面是否有不規則的隆起現象顏毓秀表示，皮膚癌種類繁多，國內最常見有3種，包括基底細胞癌，約佔所有皮膚癌病例50%，其次為鱗狀細胞癌，約佔 25%，以及治療效果較差的黑色素細胞癌，僅佔 4~7%目前外科手術為治療皮膚癌主要方法，如惡性度高、病灶過大，或屬於晚期的皮膚癌，往往需要廣泛性切除與淋巴廓清手術，一旦造成皮膚與軟組織大量缺損，無法直接縫合，則需要整形重建手術，包括植皮、局部皮瓣、游離皮瓣等。此外，基底細胞癌的治療效果不錯，但有36~50%會復發，因此一定要定期門診追蹤，醫師才能及時介入。顏毓秀指出，國內曾有民眾把皮膚癌當成一般的痣，自行前往非醫療單位「點痣」處理，但這只是以強酸腐蝕表面，皮膚黑色素雖淡化，但癌細胞仍存在於皮膚，結果造成皮膚癌延誤診斷的憾事。顏毓秀提醒，皮膚癌化過程緩慢，民眾平常如可多注意防曬，並定期自我檢查，一旦發現皮膚上有不尋常的腫瘤、潰瘍，或痣的顏色或形狀突然改變，或有部位容易流血、不易癒合等，若都能迅速就醫，則多數皮膚癌可及早發現並治療。