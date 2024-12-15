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▲Mango創辦人伊薩克安迪克（Isak Andic）已證實身亡，享壽71歲。（圖／翻攝自Mango官網）

▲Mango是歐洲最大時尚集團之一。（圖／翻攝自Mango官網）

西班牙快時尚服飾品牌Mango創辦人伊薩克安迪克（Isak Andic），與家人在巴塞隆納登山健行時，意外失足墜谷身亡，享壽71歲。根據《CNN》、《BBC》等多家媒體報導，事故發生時，一旁的兒子親眼目睹憾事，消息也已獲官方證實。目前Mango官網已發出Isak Andic黑白照緬懷。Mango創辦人伊薩克安迪克（Isak Andic）正與兒子及家族成員，一同在巴塞隆納附近的熱門旅遊勝地薩爾尼特（Salnitre）登山健行，未料，在一處科爾瓦托（Collbató）洞穴意外失足、墜谷身亡。Mango執行長魯伊斯（Toni Ruiz）已透過聲明表示：「他的離開留下了巨大的空白」，證實「Mango非執行主席暨創辦人伊薩克安迪克意外過世。」目前Mango社群官網已發出Isak Andic黑白照緬懷伊薩克安迪克，指出：「他將一生奉獻給Mango，感謝他的戰略願景、鼓舞人心的領導力以及他灌輸給公司的價值觀及堅定不移的承諾。」西班牙快時尚品牌Mango，主打女性套裝與smart casual休閒服飾，因平價又有設計感而受到大眾歡迎；最早於1995年由ATT集團引進台灣，受到不少上班族OL歡迎。更在2011年邀請英國模特兒Kate Moss擔任Mango代言人，使品牌也在英國聲名大噪；爾後還陸續開發男裝與童裝系列。根據《Forbes富比士》報導，Mango在全球110個國家共擁有2100家門市；據悉，Mango 2023年的營業額為31億歐元（約合新台幣1056億元）。