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韓國國會週六（14）通過總統尹錫悅彈劾案後，憲法法庭將在三個月內作出最後判決。首爾市中心街道上今天仍有民眾出門揮舞國旗，慶祝這個短暫的勝利，不過也有民眾受訪時表示，國會投票結果顯示仍有85票支持尹錫悅，「這讓我不禁感到沮喪，依據憲法法院的審判結果，可能接下來某天我們還是需要出去舉行更多集會抗議。」韓國本週六針對尹錫悅藉總統職權發動戒嚴進行彈劾案投票，國會不記名表決結果顯示共204票贊成、85票反對、3票棄權及8票無效，這代表若192名在野黨議員全都投下贊成票，那麼至少有12位國民力量議員無視黨內統一立場，投下贊成票，就連國民力量黨魁韓東勳也因公開支持彈劾產生非議。《韓聯社》指出，比起彈劾前總統朴槿惠，這次執政黨跑票議員「並不算多」，當時執政黨128席中推估共有62人跑票，但這個結果仍顯示韓東勳的影響力在黨內仍顯不足。與之相對的是外界對於這個結果的歡欣，週末在韓國街道上，仍有不少前幾天走上街道要求尹錫悅下台的民眾，在首爾市中心街道上揮舞國旗與標語，希望接下來送入憲法法庭的彈劾判決能夠順利通過，而週日憲法法院外則相對冷清。民眾向媒體表示，「我認為這個（彈劾）結果是不可避免的，但同時，國會仍有85票仍然支持尹錫悅總統。對此，我不禁也感到沮喪。根據憲法法院的審判結果，可能有一天我們還需要出去舉行更多集會。」另一名在憲法法庭外的民眾也表示，「尹錫悅既無能又魯莽，對人民表現出不屑一顧的態度。因此，我希望新總統能夠出來，領導好國家。」韓國憲法制度規定，當國會通過彈劾總統的法案後，憲法法庭必須要在180天內做出裁決，必須要經過9名大法官的當中6人同意，才能正式取消尹錫悅的總統職務。然而目前憲法法庭大法官僅剩下6人，若只有1名大法官不同意，尹錫悅的彈劾案就會因此失效，為此國會正在積極選出剩下3名大法官人選，盼能順利在憲法法庭推動彈劾案。