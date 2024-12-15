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▲高雄技職正以多元樣貌蓬勃發展，在國際與產業界備受肯定。（圖／高市府教育局提供）

高市府教育局為展現高雄技職人才培育成果，14日在高雄高級工業職業學校，舉辦2024高雄技職論壇暨技職教育諮詢會系列活動，邀請AI領域的專業經理人與會分享如何形塑技職人才，並邀集參與113年國際技能競賽之高雄代表國手出席受贈感謝狀，局長吳立森特別感謝技職教育諮詢會委員指導及學校老師們對高雄技職教育的共同努力，讓高雄技職學生在國際在產業都能發光發熱。高雄112年度技職教育辦理情形經提報教育部審議評定為優等，是高雄自107年起連續六年獲教育部評定為優等，累積獎金計550萬元，持續投入充實高雄技職教育資源。吳立森表示，教育局將技職教育從國小開始扎根，在職業試探、學生專業技能精進、產學合作等面向成果顯著，113年在國際技能競賽更是有1銅牌、7優勝的亮眼成績，讓高雄技職在國際被看見。吳立森指出，專業技能在現在社會不可或缺，鼓勵老師們協助學生多元探索自身性向及興趣，帶領學生看見高雄技職教育的優良品質及務實致用之特色，引導學生及家長適性選讀技職教育，創造屬於自己的廣闊道路，實現自己的夢想。高雄技職正以多元樣貌蓬勃發展，在國際與產業界備受肯定，高雄高工、中正高工、海青工商等3校10位學生獲日本明石工業高等專門學校邀請，於今(113)年7月份赴日進行為期1個月的實務交流；此外，積極與西門子、亞馬遜、上銀科技等國內外科技大廠拓展產學合作，協助學生專業加值，深化與中油、台電、台水等國營機構產學鏈結，提供學生多元就業選擇，並持續與在地大專校院合作，提供學生多樣化課程選擇，豐富的技職資源，讓高雄技職發展前景可期。