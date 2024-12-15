冷冷的冬天就想喝熱飲！全聯是許多婆媽最愛逛的超市，近期就有民眾發現，超人氣「牛乳飲料」美祿竟推出限時買1送1活動，消息曝光後立刻引發轟動，更有婆媽得知消息衝往現場，發現貨架已經快空了，而優惠完整時段、使用方式也曝光了。
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」分享，自己週末都習慣逛全聯超市，無意間發現一家人都愛喝的「美祿巧克力」雙倍牛奶正在進行買一送一活動，且全系列商品滿349元還折30元，優惠限時兩天。
這讓身為美祿愛好者的她，立刻開始掃貨「直接袋裝、罐裝一起屯起來，因為雙倍牛奶真的超濃超好喝」。貼文曝光後，立刻也引發不少婆媽回報，「剛剛也是收到通知，衝去全聯貨架已經空了」、「冬天就賣很好了，加上買一送一直接被搬空」。
本次全聯「美祿巧克力」雙倍牛奶30GX14入袋裝粉包，原價一袋150元，目前買一送一，平均1袋75元。活動時間從昨（14）日到今（15）日本週末限定，且必須使用Line中的Pxpay app優惠券，才能享有這次優惠。
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這讓身為美祿愛好者的她，立刻開始掃貨「直接袋裝、罐裝一起屯起來，因為雙倍牛奶真的超濃超好喝」。貼文曝光後，立刻也引發不少婆媽回報，「剛剛也是收到通知，衝去全聯貨架已經空了」、「冬天就賣很好了，加上買一送一直接被搬空」。
本次全聯「美祿巧克力」雙倍牛奶30GX14入袋裝粉包，原價一袋150元，目前買一送一，平均1袋75元。活動時間從昨（14）日到今（15）日本週末限定，且必須使用Line中的Pxpay app優惠券，才能享有這次優惠。