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▲50組毛小孩家庭報名，成為今年最受矚目的寵物盛會，動物之家還犬貓認養服務。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府今（15）日下午在屏東縣動物之家，舉辦年度壓軸活動「寵愛相隨·聖誕野餐Party」。縣府農業處表示，這是首次在動物之家內的寵物萌公園舉辦野餐派對，吸引了許多毛孩家庭前來參加，活動報名於短短一周內限量50組便額滿，成為今年最受矚目的寵物盛會。現場開放民眾攜帶野餐用品，融合聖誕節的溫馨氛圍，並設計多元豐富的毛孩闖關遊戲及好物市集，適合全家帶寵物同樂。縣長周春米表示，此次活動結合寓教於樂的元素，充分展現了縣府對動物友善的重視與愛護。活動現場有精彩的音樂演出及小朋友喜愛的小丑魔術秀，讓民眾在愉快的氛圍中輕鬆學習動物保護知識及縣府目前推行的政策。周春米強調，動物之家自6月30日啟用以來，縣府已投入多方資源及經費，並引入外部合作夥伴，包括愛狗人協會、大仁科大及專注於野生動物救傷的野灣協會等，活動中也邀請了合作夥伴設攤宣導，展現動物之家的活力。農業處長鄭永裕表示，感謝民眾攜家帶眷參加此次活動，無論是享受豐盛的野餐美食、參與互動遊戲，還是在草地上放鬆身心，感受露天音樂的輕鬆氛圍。動物之家不僅提供犬貓認養服務，更設有專業的寵物美容、動物醫院及寵物公園，為毛孩們提供全方位的照顧與健康管理，提升他們的生活品質。