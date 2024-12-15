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海基會秘書長羅文嘉日前呼籲台北市長蔣萬安，應在雙城論壇請陸方釋放被捕的3名台灣一貫道道親，引發雙方隔空交鋒。北市府發言人殷瑋今（15）反譏「難道台北市政府是已經接管了海基會嗎？」並強調海基會做不到的蔣萬安來做。海基會下午則提醒北市府與蔣萬安，八旗出版社總編輯富察延賀被中共逮捕將近2年，被逮捕的地點就是上海市。海基會今指出，中共表面強調宗教交流，實際卻戕害宗教自由，任意逮捕我方一貫道信眾，任何稍有自由民主意識的人，都應該挺身而出，聲援被迫害者。如果為了討好中共，不敢對抓人的中共表達抗議，卻對自己人酸言酸語，無異自我矮化，自亂陣腳。有關北市府昨表示雙城論壇僅作市政交流，其餘是中央的事，海基會則表示：「沒有關係，北市府不願在雙城論壇提出要求釋放人員訴求，那是北市府的態度。海基會對任何國人遭遇中共迫害都會站出來。」海基會提醒北市府與蔣萬安，八旗出版社總編輯富察延賀被中共逮捕將近兩年，富察被逮捕的地點就是上海市。並質疑「台北市民在上海市被逮捕，算不算兩城市的問題？」海基會強調，這段期間，台灣政府與民間都盡力營救，唯獨未見國民黨相關人員表達關切。「蔣市長要不要在雙城論壇提出呼籲盡速釋放富察與一貫道信眾，是自己的選擇。」