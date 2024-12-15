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▲《黑白大廚》是由韓國100名廚師展開烹飪階級戰爭，被網友譽為「2024年度最下飯大作」。（圖／Netflix提供）

▲有網友認為張艾嘉（左二）個性嚴肅不適合實境節目的調性。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲《夜市王》找來Alizabeth娘娘（左二）、曾志偉（左三）、韓勾ㄟ金針菇（右三）擔任評審，引發正反兩面評價。（圖／緯來提供）

近來美食實境節目成為最熱趨勢，韓國《黑白大廚》上檔後引發熱烈迴響，看著帥氣歐巴們製作一道道佳餚，互相競賽，是場色香味俱全的饗宴，剛好接在《黑白大廚》播出後上檔的台灣美食節目《艾嘉食堂》、《夜市王》自然成為被比較的對象，承受極大壓力，然而每檔節目都各有優缺點，《NOWnews今日新聞》特別彙整網友們意見，統整分析，其中《夜市王》被讚題材創新，節目節奏也非常好。韓國實境節目近年來的成功有目共睹，不僅有靈活企劃腳本，更重要的是主打養眼的帥哥美女，《黑白大廚》也不例外。有別傳統美食節目，《黑白大廚》將核心放在「階級」，「黑、白湯匙主廚」的設定製造出戲劇化效果，100位參賽者，每個人都有屬於自己的人生故事，甚至於人設，他們在和對方互相合作的過程中擦出火花，無論是好還是壞，都引發超高討論度，不僅如此，節目對料理的專業度令人驚豔，華麗吸睛的包裝下，豐富內容物也沒有讓觀眾失望，成功將韓國料理推廣到全世界。《艾嘉食堂》大手筆買下韓國《尹食堂》的版權，由王牌製作人B2親自操刀，並找來張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸這些大咖演員來助陣，斥資近億到泰國蘇美島去開餐廳，然而播出後的評價褒貶不一，大多網友的評價都是認為張艾嘉是資深電影前輩，嚴肅又追求完美的個性並不適合實境節目的輕鬆調性，認為成員間的火花平淡。然而不可否認《艾嘉食堂》仍是台灣綜藝史上一大創舉，B2曾透露，不會擔心節目表現不如預期，「我們都希望往好的方向前進，但我覺得最重要的是需要跨出那一步，學習他們（韓國）如何製作的節目，經驗是無價的，有學到東西才是我們獲得最重要的收穫。」由此可見，台灣實境節目也在不斷成長中。《夜市王》新穎的題材令人耳目一新，一開播就造成轟動，在網路上的討論度超高，由於呼應節目主打親民的「夜市美食」，整體設計風格充滿人情味，就是要一個「俗又有力」。Lulu和阿達這對舊愛再加上美麗本人，三人的主持節奏更是受到好評，網友認為他們幽默搞笑之餘，又完美把控現場氣氛。無論參賽者最後拿了第幾名，上節目就是成功被看見，引發「夜市效應」，不少觀眾都真的身體力行到攤販去朝聖，成功推動夜市文化，做出「台灣味」。然而有部分網友認為，《夜市王》是介紹台灣道地美食，找外國人曾志偉、韓勾ㄟ金針菇、Alizabeth娘娘這些非本國人來當評審有失偏頗，但其實原先節目組找來他們，就是希望以不同角度來評斷台灣美食，也有觀眾直言，平常會逛夜市的也有很多外國人，加上很多國外網紅拍攝台灣美食都擁有高流量，認為會是流量密碼。