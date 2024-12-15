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立法院內政委員會本周由國民黨立委徐欣瑩擔任召委，臨時將明日議程更改為審查《選罷法》罷免票數須高於當選票數一案，對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（15）日受訪時質疑，本會期將在下午21日結束，最重要的應該是四大人事同意權與四大預算案，國民黨卻把這些案子擱置在一旁，反而先行安排高度爭議性法案，明知《選罷法》將引發高度政治攻防，那為何不專注於預算審查再來處理，強調民進黨團必定會全力阻擋。對於國民黨團臨時更動議程明日將排審《選罷法》，吳思瑤表示，本會期將在下午21日結束，最重要的應該是四大人事同意權與四大預算案，而國民黨卻把總預算擱置在一旁，反而先行安排高度爭議性法案，包括《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》閹割民權、癱瘓憲法法庭與傷害國家預算制度的法案。吳思瑤說，總預算案的審查攸關國家建設與全民福祉，目前審查進度卻嚴重延宕，而大法官人事同意權也已延宕兩個多月，強調立法院本務是在預算會期內審查預算、完成人事同意權，而國民黨明知審查《選罷法》會引發高度政治攻防，那為何不專注於預算審查再來處理，強調民進黨團必定會全力阻擋。對此立委許智傑也說，國民黨爭議法案排在總預算前，完全就是政治擺中間，民生、國家放兩邊，民進黨為了人民不會妥協、不會買單，明天一定會全力守住！