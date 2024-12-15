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在本次休賽季的自由球員市場中，最受關注的大事件，就是明星強打Juan Soto選擇了紐約大都會作為他的下一站，而非續留紐約洋基。他決定與大都會簽下了一份長達15年、總額7.65億萬美元（約合新台幣248億元）的天價合約。Soto的前東家紐約洋基僅僅在擁有他一個賽季後便無奈將其放走，這一結果讓洋基球迷惋惜。不過也有媒體樂觀看待此事，認為不如藉由這次機會打造更好的球隊體質，在新賽季一舉攻頂。Soto在本賽季結束後成為自由球員，並在冬季會議舉行前與大都會達成協議。這一消息一出，立即在洋基球迷與媒體間引發軒然大波。除了對Soto離去的失望之聲，還有不少對洋基高層未能成功挽留Soto的批評。另外，Soto選擇加盟同城的「宿敵」大都會，更是加劇了球迷間的激烈反應。Soto本季擊出41支全壘打，季後賽的貢獻有目共睹，他的離去毫無疑問對洋基戰力造成巨大影響。然而，部分媒體與球迷認為，這次流失或許能成為球隊根本性解決現有問題的機會。當地媒體《EMPIRE SPORTS MEDIA》在12月14日（台灣時間15日）發表文章，題為「Soto的損失或許能成為洋基改善的轉機」。該報導中提到：「即使Soto留隊，洋基在爭奪第28座世界大賽冠軍的道路上仍然存在諸多弱點。他的離去為洋基提供了一次性改善球隊其他重要領域、並重拾聯盟尊重的機會。」該媒體還展望，洋基有機會打造出一支「更加全面的團隊」。報導進一步指出，洋基原本計劃用於與Soto續約的大量資金，如今可以用於引進多名實力球員。「與其依賴一名明星球員，不如構建更加均衡的名單。洋基可以加強外野手陣容，提升內野核心實力，並解決一壘手的問題。」此外，報導還提到洋基已經開始著手提升防守實力，近期陸續引進了Max Fried與Devin Williams。報導中引用了洋基總經理Brian Cashman的話：「2025年，我們既不會退步，也不會放棄。」、「我們的工作還沒結束，現在正是發動攻勢的時候。」儘管失去Soto是一次重大打擊，但這也成為洋基重新調整陣容、展望未來的契機。球隊已經開始行動，目標是在來季重返巔峰，向世界大賽冠軍發起挑戰。洋基能否在這次流失中找到突破口，並完成陣容升級？球迷對這支百年豪門的期待仍然高漲，未來的季賽將揭示球隊如何迎接新挑戰並捲土重來。