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▲陳其邁出席內門區農會七星農憩中心開幕剪綵，陳其邁表示期待藉由七星農憩中心的啟用，結合當地特色農產品與知名景點，吸引更多觀光人潮。（圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁今(15)日先後出席大樹苦瓜節及內門區農會七星農憩中心正式開幕，陳其邁首先為大樹苦瓜節揭開序幕。這次活動結合農特產展售及親子同樂活動，他期盼結合周邊舊鐵橋濕地公園、三和瓦窯及佛陀紀念館等景點，打造優質休閒農業觀光體驗。由於今年受颱風影響，產量僅剩四成呼籲民眾儘早購買，品嚐颱風後苦盡甘來的滋味。「苦甘的滋味－大樹苦瓜節」今年邁入第4年，這次結合農特產展售、親子同樂活動及周邊舊鐵橋濕地公園、三和瓦窯及佛陀紀念館等景點，打造休閒農業觀光體驗，並提供千份鳳梨苦瓜雞湯供民眾品嚐。陳其邁也以俗語「喝大樹水，沒肥也會水」，讚揚大樹區的好山好水造就了最優質的農產品，他也說大樹區白玉苦瓜苦中帶甜，種植面積約150公頃，今年產量受颱風影響僅剩4成，但品質優良，是難得美味佳品，呼籲民眾儘早購買。同時邀請市民朋友假期到大樹走訪姑山倉庫購買苦瓜，並搭配遊覽佛光山、大樹鐵橋等景點，在旅途中體驗當地的自然之美與農村魅力。他也提到魷魚遊戲2宣傳活動與最熱門的IP吉伊卡哇將在亞灣區登場，歡迎大家到市區走一走，讓高雄更熱鬧。隨後，陳其邁也出席內門區農會七星農憩中心開幕剪綵，陳其邁表示期待藉由七星農憩中心的啟用，結合當地特色農產品與知名景點，吸引更多觀光人潮。他同時表示，包括農特產品販售及廟宇周邊交通規劃都將同步強化，期盼以完善的硬體設施帶動內門農村經濟成長。內門區為高雄市重要農業生產基地，為提供當地農特產展售空間，農會結合公所建物籌設「內門七星農憩中心」，除展售在地龍眼乾、龍鳳酥等農特產品，更規劃食農教育專區，並提供觀光休憩及諮詢服務，盼藉此為地方產業開拓商機。內門是高雄的重要農業樞紐此外，陳其邁指出，高雄近年大力推動社會住宅建設，4年來共興建超過2萬2000戶，居六都之首。他強調，市府積極催生多項中央預算建設案，包括內門觀光休閒園區以及86快速道路延伸規劃，希望未來內門發展再上一層樓，帶動觀光與農業發展，歡迎民眾來內門旅遊，體驗當地好山好水，並品嘗美味的花生糖及農特產品。