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▲黃子華（右）以在台上可以公然喝酒為賣點，說服劉嘉玲一起和他演出「香港式離婚」這齣舞台劇，劉嘉玲坦言每天都能喝，好開心。（圖／摘自香港式離婚 FB）

▲劉嘉玲（中）戲裡的丈夫黃子華（右）、戲外真正的丈夫梁朝偉，也曾在多年前合作過。（圖／摘自劉嘉玲IG）

劉嘉玲與梁朝偉結婚多年，相處模式始終引起外界好奇，因為男方不擅社交，女方卻長袖善舞，看似並不很協調。最近劉嘉玲更公然在眾人眼前鬧「離婚」，梁朝偉還居然把媽媽、妹妹、妹夫帶到現場支持，原來她是和「最高票房男星」黃子華一起主演舞台劇《香港式離婚》，由於彼此的高知名度，不僅賣座大熱，袁詠儀、梁詠琪等也在首演夜來捧場，堪稱香江演藝圈近來盛事。《香港式離婚》中黃子華與劉嘉玲演一對專辦離婚的律師事務所老闆、老闆娘，婚姻卻已貌合神離，在一位年輕的實習律師加入後，感情發展卻有了很奇妙的變化。近來先後以《毒舌大狀》與《破·地獄》接連刷新香港影史華語片賣座最高紀錄的黃子華，本身也是編劇，卻對於幾年前看過的舞台劇《香港式離婚》念念不忘，不但要拿出來重演，還要自己演男主角，更說服劉嘉玲一起合演。黃子華在首演之夜半開玩笑道：「我對旁人很少做的就是當sales，成功把這齣戲推銷給劉嘉玲。我一直跟她說這戲好好看啊，而且還強調演這齣戲不用戒酒，因為我們在舞台上都能真喝。」劉嘉玲也忍不住接口道：「真是推銷得很成功，而且每天都有得喝，好開心啊。」台下有眼尖觀眾發現梁朝偉帶著媽媽、妹妹、妹夫來欣賞，也有只署名Tony的花籃，寫道：「演出圓滿成功，魅力『嘉人』驚艷舞台。」大家都認為這個Tony應該就是梁朝偉。也有的網友看到《香港式離婚》這名字，嚇了一跳，忍不住寫道：「嚇死，以為你倆離了！」劉嘉玲回到：「咋可能，一直很好，相信愛情好嗎？兄弟。」網友又驚又喜。她和戲裡戲外兩位老公也把握機會合照，黃子華被翻出31年前和梁朝偉合作過電影《陌路狂奔》（港名《情人知己》），只是多年來都不太有交集，今年的香港電影金像獎，黃子華以《毒舌大狀》爭取最佳男主角對上梁朝偉《金手指》，還是不敵獎項常勝軍偉仔，好在兩人都在演藝圈待這麼久，不會因此有芥蒂，仍然開心的合影留念。