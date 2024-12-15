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▲陳華在舞台上展現真實力。（圖／翻攝自壹電視YouTube）

▲陳華校園演唱片段被起底。（圖／Threads @wang._.0617）

歌壇「漂亮寶貝」陳華昨（14）日現身2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」，沒想到設備卻出大包，在她演唱到〈左邊的人〉時，才沒唱過30秒伴奏吉他聲完全消失，相當尷尬，沒想到陳華卻祭出神救場，以清唱方式展現硬實力，而網友也起底陳華過往在校園商演時的清唱畫面，讓粉絲傻眼，直呼：「行走的CD」、「外貌與實力兼具！」回顧昨晚演唱會狀況，當時陳華正唱到第2首歌〈左邊的人〉，一開始的輕亮嗓音如同黃鶯出谷，沒想到唱不到30秒，伴奏的吉他聲就完全消失，只剩下陳華清唱的聲音，而陳華也十分緊張，一邊手指耳機一邊頻頻看向控台，同時繼續清唱下去，直到主持人陳漢典、Sandra上台救援，協助陳華和粉絲互動，才順利化解這尷尬場面。沒想到陳華清唱展現超硬實力一事立刻在網路上掀起話題，更有網友在Threads上指出陳華非常寵粉，時常加碼清唱，更曬出陳華過去到各大校園商演的片段，輕柔的歌聲折服不少民眾，粉絲更是驚訝連連，直呼：「我直接起雞皮疙瘩，超好聽」、「她的聲音都很好聽」、「現場超讚」、「行走的CD！」