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▲台科大與台大、台師大等台大系統，成為台灣16週學制的領頭羊。（圖／翻攝自台科大網站）

台灣最早寒假紀錄再次刷新！目前台灣至少有5所頂尖大學開始推行一學期16週學制，因此今年寒假將從12月23日就開始放，也創下最早寒假新紀錄，並將一路放到2025年2月14日，假期區間長達58天，關鍵原因也曝光了。自2022年開始，等三校組成的台大系統，就改採一學期16週制度，開始與國際接軌。由於我國《大學法》規定，大學一學期為18週，至於國外學校則多為15至17週，因此台大系統成為台灣領頭羊，率先實施16週制度，隨後清大、陽明交大、台北大學、暨南大學等校也開始陸續跟進。2023年台大、台師大、台科大就已經在12月25日開始放寒假，創下最早寒假紀錄。而這個紀錄也在今年直接被打破，今年較早開學的台大、台師大、台科大、清大、陽明交大等5間學校，將從明（16）日起進入期末考週，並在週五正式結束，預計從12月23日開始放寒假，再度創下台灣史上最早寒假紀錄。這些執行一學期16週學制的學校行事曆顯示，，連假長達58天，扣除前後兩個非寒假週末，寒假總天數為54天。