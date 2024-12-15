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▲部分止咳藥及鼻炎藥也會添加乙醯胺酚，未經藥師、醫師指示，不可重複使用止咳藥及止痛藥，以免傷肝。（圖／翻攝自Pixabay）

▲一般有痰時，應先袪痰再止咳，止咳藥品最好是感冒尾聲、乾咳時使用。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

這陣子是感冒旺季，許多民眾會自行購買感冒藥，但感冒藥品成分很多，不同成分對應的症狀不相同，其實不少人不知該如何正確選購；專家表示，常見感冒藥可分為解熱鎮痛劑、抗組織胺等6種，購買時應清楚諮詢藥師藥品用途，購買後也要仔細閱讀仿單，而某些糖漿含有可待因等止咳成分，切忌一次喝完整瓶，以免成癮。針對常見的市售感冒藥，食藥署邀請中華民國藥師公會全國聯合會藥師黃彥儒說明，他指出，市售感冒藥無法縮短病程，但可緩解症狀緩解，有助身體休息，提升睡眠品質，依成分可分為以下6種：最常見成分為乙醯胺酚（Acetaminophen），有助退燒、止痛，除常見於止痛藥、感冒藥之外，部分的止咳藥及鼻炎藥也會添加，因此未經藥師、醫師指示，不可重複使用，以免過量傷肝。最常見成分為氯菲安明（Chlorpheniramine），可改善打噴嚏、流鼻水等症狀，也有助眠效果，因此使用後最好別開車、騎車或操作危險器械；此外，該成分可能有排尿困難的副作用，若已有攝護腺肥大問題，需特別注意。常見成分包括消旋鹽酸甲基麻黃（DL-METHYLEPHEDRINE HCL）和偽麻黃鹼（Pseudoephedrine），可緩解鼻塞，使呼吸道暢通，但若過量，恐引常見成分如咖啡因（Caffeine anhydrous），有助收縮腦血管，加強乙醯胺酚的止痛效果，但平時若不常喝咖啡，晚上服用可能造成失眠；此外，市售止痛加強錠多比一般止痛錠添加咖啡因，所以睡前若要吃含乙醯胺酚的止痛藥，建議選擇一般錠而不是加強錠。常見成分為癒創木酚磺酸鉀（Potassium Guaiacol Sulfonate），可增加呼吸道黏液的分泌，使痰液稀釋，容易咳出。常見成分為右旋美索芬（Dextromethophen）、可待因（codeine），均具有緩解咳嗽的效果，；此外，食藥署提醒，衛福部已公告可待因禁用於孕婦與未滿12歲孩童，選購時要特別留意。黃彥儒表示，常見民眾誤把感冒糖漿當水喝，打開瓶蓋就一次喝光，甚至一天喝好幾瓶，因為喝完後精神變好，以為藥效十足發揮，其實這是因為感冒糖漿中的解鼻充血劑、中樞神經興奮劑會使人有興奮感，而某些感冒糖漿含有可待因，長期大量服用恐成癮，正確用法為每次8~15ml，一天3~4次（以藥品標示為準），千萬別一次喝完。黃彥儒建議，若感冒症狀多樣，同時有發燒、鼻塞、流鼻水、有痰等，可向藥師諮詢，選用綜合感冒藥，再按照外盒及仿單建議劑量服用，若只有特定症狀，則可選用個別症狀緩解藥品，