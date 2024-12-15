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台北地檢署偵辦京華城案，週刊報導，民眾黨主席柯文哲涉貪最大的破口，是他用來記載金流及獻金的電磁紀錄，辦案人員在還原柯的行動硬碟後，查獲8張鉅額支票影像，不法金額累積已超過上億元。政治評論員康仁俊再爆，他做了一個夢，「堂主的帳冊不止記載收了多少錢，也記了有誰跟他拿了多少錢」。檢廉偵辦柯文哲涉京華城、政治獻金案，法界之前評估已進入尾聲，將起訴柯文哲，然而案情卻又在10日再傳重大進展。據《鏡週刊》報導，辦案人員在還原柯的行動硬碟後，查獲8張鉅額支票影像，不法金額累積已超過上億元，檢方在起訴後將以六大理由向法院建請繼續接押。康仁俊13日在社群平台threads發文，提及他又做了一個夢，夢中「堂主的帳冊不止記載收了多少錢，也記了有誰跟他拿了多少錢，因為堂主愛聽八卦跟小道消息，所以一堆三教九流圍在堂主身邊獻策，堂主來者不拒，要他來就給錢，要他走也給錢，現在開始有人擔心名單被曝光，只能說堂主愛記帳的個性，真的是個棒棒的好習慣」。媒體人邱明玉13日也曾在政論節目《新台灣加油》中表示，確實就是柯文哲不相信人的個性，包括大家都很好奇為何柯文哲支票要拍照，就有人在質疑說就是柯文哲不相信，這個支票的錢是不是到了某個人的手裡，所以他要拍照存證，未來如果有機會，再把錢拿回來。