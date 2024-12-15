我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏浚笙近日來台出席活動，未來也有來台發專輯的計畫。（圖／好樂整合行銷提供）

近來在時尚圈和娛樂圈都快速竄紅的香港影、歌雙棲藝人魏浚笙（Jeffrey），日前來台灣出席國際品牌活動，俊美臉孔成為鎂光燈焦點，不少人好奇這位擁有荷蘭與印尼血統的帥哥來歷。原來他參與演出的電影《焚城》上個月才在台上映，主演是劉德華和謝君豪，魏浚笙在片中飾演一個犧牲自己、拯救市民與夥伴的「最帥消防員」，雖然他和劉德華沒有很多對手戲，不過對方提點他如何站位，讓他永生難忘。魏浚笙表示，自己和劉德華的對手戲雖然不多，但對方的暖心舉止令他難忘，有場戲是劉德華飾演的環保專家在為消防隊員解說救援行動，魏浚笙和其他隊員排排站聆聽，「華哥指著我，要我站出來一點，說我看得到鏡頭，但鏡頭看不到我，那場戲其實我並不是太重要，但是他的提點令我覺得很溫暖。」魏浚笙也分享拍攝《焚城》的心情，他說拍這部片的過程雖然辛苦卻很快樂，「每天真的像消防員一起上班、很有teamwork的感覺」，只是每天在30幾度高溫下穿全套防護裝備，「每20分鐘就要脫下來透透氣，每次脫完就要換一件新的背心跟內褲，因為汗水真的讓衣褲濕透了。」魏浚笙不只拍戲，也曾演唱改編自陳奕迅〈最佳損友〉的主題曲〈一世兄弟〉，他在該曲MV中穿著背心大秀麒麟臂，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，但他其實是易胖體質，「我工作前完全不能吃東西，工作結束後的那餐，我就會吃很大一頓，一個人吃五個人的份量！」演戲、唱歌同時發展的他，出道以來的每一首歌曲都是自己出資發行，因為他怕簽約唱片公司，過了蜜月期後若理念不合會很麻煩，而他明年也有來台灣推出國語新歌的計畫。