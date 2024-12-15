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▲UNIQLO全新UT三方聯名《海綿寶寶》與《CPFM》，印花T恤(短袖)590元、休閒連帽上衣1,290元、帽子790元。（圖／UNIQLO提供）

▲2款海綿寶寶CPFM UT玩偶各790元。（圖／UNIQLO提供）

UNIQLO最夯的不是服飾單品！優衣庫與全球超人氣動畫《海綿寶寶》（SpongeBob SquarePants）及潮流品牌Cactus Plant Flea Market聯手推出的全新聯名UT系列本週開賣，招牌海綿寶寶、派大星的趣味「四眼設計」，化身短袖印花T恤、長袖休閒連帽上衣、帽子等商品，ATT 4 FUN信義店、西門旗艦店都掀起排隊人潮，沒想到最受歡迎的竟是「玩偶」，官網上還一度搶光，讓業者緊急補貨。UNIQLO全新UT系列攜手《海綿寶寶》與《CPFM》展開三方合作，透過Cactus Plant Flea Market標誌性手繪風格與幽默感，將動畫中比奇堡（Bikini Bottom）的各式角色創意詮釋，尤其換上招牌「四眼設計」（double vision），讓不少粉絲都大喊有趣。還將UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店、西門店及ATT4FUN信義店都換上嶄新主題外牆包裝；西門店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店更獨家展示由品牌Cactus Plant Flea Market極具識別度的巨型海綿寶寶與巨型派大星玩偶，讓不少人都搶著第一時間朝聖。果然ATT 4 FUN信義店、西門旗艦店都掀起排隊人潮。原預料適逢低溫天氣來襲，長袖休閒連帽上衣可能是最快賣完的單品，沒想到最受歡迎的竟是「玩偶」！UNIQLO官網上售價790元的「CPFM玩偶」，有海綿寶寶與派大星兩款造型，開幕不到一小時即秒殺一度搶光，讓業者緊急補貨。《NOWnews今日新聞》記者查詢，目前官網已都有貨可以選購。但要提醒粉絲注意，購買前可以考慮清楚。