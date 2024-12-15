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▲呈祥保經招待1000名同仁、保戶到場看球，為高雄全家海神熱血應援。（圖／呈祥保經提供）

▲呈祥保經董事長黃奕綱表示，接下來陸續會參與更多運動賽事。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.15）

呈祥保險經紀人攜手高雄全家海神職業籃球隊，推廣運動健康風氣，2024-2025球季將在高雄巨蛋主場展開多元品牌活動。今（15）日呈祥保經董事長黃奕綱獲邀擔任主場比賽的開球貴賓，呈祥保經並招待1000名同仁、保戶到場看球，為高雄全家海神熱血應援。保經公司贊助職業運動的案例極為罕見，對此，呈祥保經董事長黃奕綱受訪時表示，呈祥保經長期致力於推動ESG永續精神落實於企業治理，今年更創業界之先，率先提出「永續保險」的理念，要透過推廣運動風氣，鼓勵全民關注健康生活、低碳運動，將永續保險的精神落實於日常生活。黃奕綱提到，呈祥保經近年在保險業中成績斐然，專業、服務皆廣受好評，與高雄全家海神隊名列前茅的戰績相同，靠的都是一股堅持到底、永不放棄的熱血精神。黃奕綱指出，呈祥保經透過三大具體作法，將ESG原則內化於公司文化，並推廣至每一位同仁與保戶。包含導入ESG風險教育課程。其次，呈祥鼓勵保戶建立健康生活習慣，降低風險發生機率。第三，呈祥積極推廣運動習慣，舉辦路跑、籃球賽等活動，以實際行動投入健康生活，進一步強化風險預防觀念。今年呈祥保經已陸續贊助「2024高雄自行車百K挑戰賽」，以及高雄全家海神隊的賽事，黃奕綱表示，接下來陸續會參與更多運動賽事，將運動員堅持到底、突破極限的精神深化至企業DNA之中。