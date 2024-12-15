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▲世界棒球12強中華隊三壘手張政禹擊比出招牌「All in」手勢。（圖／記者葉政勳攝）

▲郭俊麟比出「666」手勢，帶動中華隊氣勢。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，中職會長蔡其昌在背後的大力支持也功不可沒。（圖／記者葉政勳攝）

2024年台灣棒球迎來歷史性的一刻！中華隊在世界棒球12強賽決賽以4：0完封勁敵日本隊，不僅終結對手在國際賽事中的27連勝神話，更奪下隊史首座世界冠軍，為台灣棒球寫下歷史。這場堪稱年度最佳的體育成就背後，蘊含三大關鍵因素：All in精神、球運（666）與實力。比賽中，中華隊選手每次上壘後會比出一個象徵「金三角」的手勢，成為這支隊伍的招牌動作。這一手勢由游擊手張政禹率先發起，其背後的寓意是「毫不保留，全力以赴」。「金三角」的靈感源於德州撲克的「All In」（全押），意指放手一搏的決心與態度。張政禹坦言，這一手勢也承載著他對自己過去的深刻反省。他過去因球季中打德州撲克，遭球團懲處並受到外界批評。不過張政禹將這段經歷轉化為成長動力，用表現證明「自己不是來玩的！」在這次12強賽中，他穩定的守備與關鍵時刻的打擊發揮，成為球隊奪冠的重要關鍵。另一個焦點是投手郭俊麟的「666」手勢，他在對澳洲飆出5次三振後比出這一動作，象徵自身狀況絕佳。「666」源自球迷對他「骰子型投手」的戲稱，但郭俊麟用幽默化解壓力，「雖然沒有全骰到6，但我想也算骰到5吧。」郭俊麟原本並未在中華隊的28人名單內，但在中職總冠軍賽後接到遞補通知，毅然決定投入國家隊。他說：「這是我能證明自己的時候，2017年經典賽表現不佳，這次想帶著學弟們一起前進東京。」「奇蹟背後，是多年累積的實力。」這句話正是中華隊本屆12強賽成功的最佳註解。從選手培育到國際賽奪冠，台灣棒球終於在今年迎來豐收。陳冠宇作為三屆12強賽的元老，本屆以0失分的完美表現帶領整個投手群穩住戰局，而首次參賽的莊昕諺則多次在關鍵時刻成功拆彈。中華職棒會長蔡其昌在賽後接受訪問時感性地說：「我們一路從預賽到決賽打敗日本，這是每位選手努力的結果，這不是運氣！」身為中華職棒聯盟會長，蔡其昌將這次冠軍的榮耀歸於所有球員和教練團，並坦言自己只是個「搭台子的人」，他強調，「台灣能夠拿下世界冠軍，是全力以赴的精神加上實力，搭配好的球運的結果。」