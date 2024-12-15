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▲週一中層南方雲系北移，東南部降雨增加，週間偏乾冷，週末北部、東部雨區擴大。（圖／中央氣象署）

▲未來一週還有兩波冷氣團會影響台灣，10度低溫會不斷在空曠地區出現。（圖／中央氣象署）

未來一週天氣揭曉！，中央氣象署預報員張峻堯表示，明（16）日白天冷氣團減弱，影響到週四清晨（12/19），，影響到下週一平安夜（12/24）。張峻堯指出，明天的天氣有點變化，清晨冷氣團持續影響，，氣溫分佈上，北部12至18度、中部14至20度、南部16至21度、東北部14至17度、東部16至20度、東南部18至21度。明天還會有「中層南方雲系」北移，；基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區、南部平地也有「零星短暫雨」，其它地區天氣多雲。張峻堯說明，氣溫回暖只有1天，，局部近山區或空曠地區會低1至2度，且可能出現10度以下低溫，北台灣整天高溫不超過20度，體感和本週末差不多。週二至週五（12/20）的降雨則比較不明顯，主要是東北風的迎風面，張峻堯提醒，週四至週五冷氣團減弱回溫後，，10度以下的極端低溫也會持續出現，且環境比較濕，北部、東半部的降雨會變多，下週末的天氣將會是一大考驗，氣象署持續觀察。此外，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，，此外，由於12月的冷氣團屬性都偏乾，因此台灣高山要出現降雪的機率都不高，1月再看看有沒有機會下初雪。