未來一週天氣揭曉！全台各地基本上還是偏冷的天氣型態，中央氣象署預報員張峻堯表示，明（16）日白天冷氣團減弱，週二（12/17）下一波冷氣團抵達，影響到週四清晨（12/19），週六（12/21）再一波冷氣團，影響到下週一平安夜（12/24）。
明天天氣回暖體感不明顯 東南部有明顯雨勢
張峻堯指出，明天的天氣有點變化，清晨冷氣團持續影響，低溫和今（15）日差不多，北台灣空曠低區要留意10度以下氣溫，上午冷氣團減弱，一直到週二溫度都有回升，氣溫分佈上，北部12至18度、中部14至20度、南部16至21度、東北部14至17度、東部16至20度、東南部18至21度。
明天還會有「中層南方雲系」北移，將導致花東地區、中南部山區出現「局部短暫雨」；基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區、南部平地也有「零星短暫雨」，其它地區天氣多雲。
週二晚上冷氣團又來 10度低溫將再出現
張峻堯說明，氣溫回暖只有1天，週二晚上新一波冷氣團來襲，一直到週五清晨，中部以北、宜花早晚低溫只有12至14度，局部近山區或空曠地區會低1至2度，且可能出現10度以下低溫，北台灣整天高溫不超過20度，體感和本週末差不多。
週二至週五（12/20）的降雨則比較不明顯，主要是東北風的迎風面，包括基隆、大台北、宜蘭、花蓮會有零星雨勢，但影響不大，屬於乾冷的天氣環境。
週六冷氣團更強 整週偏冷注意保暖
張峻堯提醒，週四至週五冷氣團減弱回溫後，週六會有一波強度更強的冷空氣，實際影響還有待觀察，但氣溫預估有機會比這週末還要低，10度以下的極端低溫也會持續出現，且環境比較濕，北部、東半部的降雨會變多，下週末的天氣將會是一大考驗，氣象署持續觀察。
此外，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，長期天氣預報來看，聖誕節過後到12月底，暫時沒有偏強的冷空氣訊號，入冬首波寒流可能要等到1月才會出現，此外，由於12月的冷氣團屬性都偏乾，因此台灣高山要出現降雪的機率都不高，1月再看看有沒有機會下初雪。
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張峻堯指出，明天的天氣有點變化，清晨冷氣團持續影響，低溫和今（15）日差不多，北台灣空曠低區要留意10度以下氣溫，上午冷氣團減弱，一直到週二溫度都有回升，氣溫分佈上，北部12至18度、中部14至20度、南部16至21度、東北部14至17度、東部16至20度、東南部18至21度。
明天還會有「中層南方雲系」北移，將導致花東地區、中南部山區出現「局部短暫雨」；基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區、南部平地也有「零星短暫雨」，其它地區天氣多雲。
週二晚上冷氣團又來 10度低溫將再出現
張峻堯說明，氣溫回暖只有1天，週二晚上新一波冷氣團來襲，一直到週五清晨，中部以北、宜花早晚低溫只有12至14度，局部近山區或空曠地區會低1至2度，且可能出現10度以下低溫，北台灣整天高溫不超過20度，體感和本週末差不多。
週二至週五（12/20）的降雨則比較不明顯，主要是東北風的迎風面，包括基隆、大台北、宜蘭、花蓮會有零星雨勢，但影響不大，屬於乾冷的天氣環境。
週六冷氣團更強 整週偏冷注意保暖
張峻堯提醒，週四至週五冷氣團減弱回溫後，週六會有一波強度更強的冷空氣，實際影響還有待觀察，但氣溫預估有機會比這週末還要低，10度以下的極端低溫也會持續出現，且環境比較濕，北部、東半部的降雨會變多，下週末的天氣將會是一大考驗，氣象署持續觀察。
此外，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，長期天氣預報來看，聖誕節過後到12月底，暫時沒有偏強的冷空氣訊號，入冬首波寒流可能要等到1月才會出現，此外，由於12月的冷氣團屬性都偏乾，因此台灣高山要出現降雪的機率都不高，1月再看看有沒有機會下初雪。