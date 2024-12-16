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▲今天的天氣略有回溫，南台灣降雨機率稍稍提高。（圖／中央氣象署）

▲未來一週還有2波冷氣團會影響台灣，10度低溫會不斷在空曠地區出現。（圖／中央氣象署）

冷氣團今（16）日清晨持續影響，中部以北仍有不少地區清晨出現10度下低溫，不過今天上午開始冷氣團就會減弱，並持續回溫到明（17）日白天，氣象署提醒，，影響到週四清晨（12/19），，全台整週都維持偏冷的天氣。12月16日今日天氣，氣象署說明，，北部12至18度、中部14至20度、南部16至21度、東北部14至17度、東部16至20度、東南部18至21度。不過今天「中層南方雲系」北移，；基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區、南部平地也有「零星短暫雨」，其它地區天氣多雲。今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，，環境部指出，今天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，12月17日週二天氣，白天是一波回溫小空擋，，晚上大陸冷氣團南下，預計影響到週四清晨。週四至週五冷氣團減弱回溫後，，10度以下的極端低溫也會持續出現，且環境比較濕，北部、東半部的降雨會變多，下週末的天氣將會是一大考驗，氣象署持續觀察。