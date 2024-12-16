冷氣團今（16）日清晨持續影響，中部以北仍有不少地區清晨出現10度下低溫，不過今天上午開始冷氣團就會減弱，並持續回溫到明（17）日白天，氣象署提醒，明天晚上，下一波冷氣團馬上會抵達，影響到週四清晨（12/19），週六（12/21）還有一波冷氣團，全台整週都維持偏冷的天氣。
🟡今天的天氣：清晨冷到不行 白天回溫體感不明顯
12月16日今日天氣，氣象署說明，上午冷氣團減弱，一直到週二溫度都有回升，北部12至18度、中部14至20度、南部16至21度、東北部14至17度、東部16至20度、東南部18至21度。
不過今天「中層南方雲系」北移，將導致花東地區、中南部山區出現「局部短暫雨」；基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區、南部平地也有「零星短暫雨」，其它地區天氣多雲。
🟡今天空氣品質
今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物容易累積，環境部指出，今天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部、雲嘉南及馬祖、金門短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
🟡明天的天氣：白天回溫要把握 入夜冷氣團再襲
12月17日週二天氣，白天是一波回溫小空擋，清晨雖然還是只有12至16度的低溫，但白天北台灣有機會來到20度，中南部也有24至26度，晚上大陸冷氣團南下，預計影響到週四清晨。
🟡一週天氣：體感偏冷到聖誕節 週末冷氣團更強
週四至週五冷氣團減弱回溫後，週六會有一波強度更強的冷空氣，實際影響還有待觀察，但氣溫預估有機會比這週末還要低，10度以下的極端低溫也會持續出現，且環境比較濕，北部、東半部的降雨會變多，下週末的天氣將會是一大考驗，氣象署持續觀察。
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12月16日今日天氣，氣象署說明，上午冷氣團減弱，一直到週二溫度都有回升，北部12至18度、中部14至20度、南部16至21度、東北部14至17度、東部16至20度、東南部18至21度。
不過今天「中層南方雲系」北移，將導致花東地區、中南部山區出現「局部短暫雨」；基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區、南部平地也有「零星短暫雨」，其它地區天氣多雲。
🟡今天空氣品質
今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物容易累積，環境部指出，今天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部、雲嘉南及馬祖、金門短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
🟡明天的天氣：白天回溫要把握 入夜冷氣團再襲
12月17日週二天氣，白天是一波回溫小空擋，清晨雖然還是只有12至16度的低溫，但白天北台灣有機會來到20度，中南部也有24至26度，晚上大陸冷氣團南下，預計影響到週四清晨。
🟡一週天氣：體感偏冷到聖誕節 週末冷氣團更強
週四至週五冷氣團減弱回溫後，週六會有一波強度更強的冷空氣，實際影響還有待觀察，但氣溫預估有機會比這週末還要低，10度以下的極端低溫也會持續出現，且環境比較濕，北部、東半部的降雨會變多，下週末的天氣將會是一大考驗，氣象署持續觀察。