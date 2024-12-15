在華人影視圈影響力罕有匹敵的女作家瓊瑤，本月去世後已經進行花葬，卻仍有粉絲對她充滿懷念，期待能再次欣賞她生前成立的「巨星」影業拍攝的多部文藝電影，並且好奇國家影視聽中心有無這樣的計畫。其實國影中心近半年來，「影迷俱樂部」活動都有定期在3樓的時間圖書館陳列瓊瑤相關文物，還會持續更新，最新一檔、從本月21日（週六）到明年元月24日（週五）的陳列品就是膾炙人口的《還珠格格》劇照和劇本，很值得瓊瑤迷們把握機會。
影迷俱樂部免費看經典好片 還有瓊瑤相關展品可欣賞
位於新莊文藝路2號的國影中心，收藏有許多舊時國片、台語片、香港國語片的光碟和拷貝，加入會員就可以在每日開放時間內上3樓的時間圖書館申請在個人的小螢幕欣賞影片，館方也會定期舉辦主題影展，在2樓的大影格與小影格以大銀幕放映的方式，讓觀眾欣賞。
「影迷俱樂部」活動則會在限定期間為觀眾推薦一些精彩的舊片，只要觀眾上3樓對圖書館人員說出通關密語：「我要參加『影迷俱樂部』。」就能夠免費入館一次，請人員幫忙調出本月推薦影片，在小螢幕的個人座位區欣賞，也可以觀賞陳列在3樓的瓊瑤影片相關文物，還可以得到相關的小禮物，過去送過《我是一片雲》等片的精美劇照明信片，本次活動贈品則是趙薇與林心如的《還珠格格》劇照明信片。
本月專題看文藝名導改變風格拍武俠片 許鞍華與王家衛創意改編金庸名著
本次的「影迷俱樂部」，從本月21日（週六）到明年元月24日（週五），要推薦的影片主題是文藝名導的武俠片作品，包括：許鞍華的《書劍恩仇錄》、《香香公主》與《傾城之戀》；李安的《臥虎藏龍》與《色戒》；虞戡平的《要命的小方》與《兩個油漆匠》；侯孝賢的《刺客聶隱娘》、《冬冬的假期》與《尼羅河女兒》；王家衛《東邪西毒》與《花樣年華》。每一位名導都在武俠片中注入個人的招牌風格，拍出只屬於自己的武俠風貌，旁人無法取代，值得細細品味。
在展覽、舊片欣賞和精美贈品外，「影迷俱樂部」還會在本月21日（週六）下午兩點到4點舉辦相關主題的講座，由陳煒智、沈欣柏主持，和羅仕龍、蒲鋒隊談這些文藝片名導的武俠作品，將令觀眾打開不同的視野。活動相關報名細節可以上 https://reurl.cc/qnLK0p 查詢。
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位於新莊文藝路2號的國影中心，收藏有許多舊時國片、台語片、香港國語片的光碟和拷貝，加入會員就可以在每日開放時間內上3樓的時間圖書館申請在個人的小螢幕欣賞影片，館方也會定期舉辦主題影展，在2樓的大影格與小影格以大銀幕放映的方式，讓觀眾欣賞。
「影迷俱樂部」活動則會在限定期間為觀眾推薦一些精彩的舊片，只要觀眾上3樓對圖書館人員說出通關密語：「我要參加『影迷俱樂部』。」就能夠免費入館一次，請人員幫忙調出本月推薦影片，在小螢幕的個人座位區欣賞，也可以觀賞陳列在3樓的瓊瑤影片相關文物，還可以得到相關的小禮物，過去送過《我是一片雲》等片的精美劇照明信片，本次活動贈品則是趙薇與林心如的《還珠格格》劇照明信片。
本月專題看文藝名導改變風格拍武俠片 許鞍華與王家衛創意改編金庸名著
本次的「影迷俱樂部」，從本月21日（週六）到明年元月24日（週五），要推薦的影片主題是文藝名導的武俠片作品，包括：許鞍華的《書劍恩仇錄》、《香香公主》與《傾城之戀》；李安的《臥虎藏龍》與《色戒》；虞戡平的《要命的小方》與《兩個油漆匠》；侯孝賢的《刺客聶隱娘》、《冬冬的假期》與《尼羅河女兒》；王家衛《東邪西毒》與《花樣年華》。每一位名導都在武俠片中注入個人的招牌風格，拍出只屬於自己的武俠風貌，旁人無法取代，值得細細品味。
在展覽、舊片欣賞和精美贈品外，「影迷俱樂部」還會在本月21日（週六）下午兩點到4點舉辦相關主題的講座，由陳煒智、沈欣柏主持，和羅仕龍、蒲鋒隊談這些文藝片名導的武俠作品，將令觀眾打開不同的視野。活動相關報名細節可以上 https://reurl.cc/qnLK0p 查詢。