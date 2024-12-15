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▲雞排之戰由南機場夜市「好吃炸雞」拿下勝利。（圖／夜市王 YouTube）

▲料理實境秀《夜市王》，近期評比的美食屢屢掀起朝聖旋風，而最強雞排由南機場夜市拔得頭籌。（圖／夜市王 YouTube）

美食實境節目《夜市王》開播以來爆紅，節目找全台知名的夜市比拼各項台灣美食，其中一集雞排項目，前三名分別為大東東德聖醬燒雞排、東大門宜蘭香、南機場好吃炸雞，讓不少觀眾都前往朝聖，店家因此爆紅，然而卻有萬華的老饕發文透露，當地最好吃的雞排並不是好吃炸雞，「轉個彎巷子裡的協力雞排好吃100倍。」引來許多網友附和。該名網友發文透露，自己是生活在萬華多年的居民，「一直覺得好吃炸雞真的很普不會想去買的那種，但看了《夜市王》之後，我還是不信邪鐵齒的硬要去買一片來吃看看，結論：電視評審味蕾果然不一樣。」他強調，在節目播出之後，店家因為大排長龍，立刻就漲價5元，「不可以只有我知道！」認為萬華當地最好吃的雞排還是「協力雞排」。貼文曝光後，立刻引來大批當地人認同，「超普的，我家巷口的比較好吃」、「我家這裡也是協力最好吃」、「別這樣，我都固定買協力的，你這樣報出來我會等很久。」、「萬華居民表示認同，幾乎沒在吃好吃炸雞的，都吃吮指王」、「我愛南機場夜市，但好吃炸雞真的普」、「協力炸雞大推，好吃炸雞有時候炸的量太大，時間沒抓好有點運氣」。也有網友客觀分析，「好吃炸雞我從小吃到大，小時候吃真的還蠻好吃的，雞肉都不會乾柴，近5年不知道是不是店內員工一直換，炸雞都變得乾柴不好吃，就轉戰別家了。推推南機場的台灣味鹽酥雞，還會給你蒜片配。」「協力雞排」甚至好吃到連《夜市王》主持人阿達都留言認證：「協力真的是非常能打。」