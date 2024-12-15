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今年台灣棒球在國際賽場創佳績，掀起全台棒球熱潮。基督教芥菜種會花蓮少年之家於去年底成立「黑潮少年築夢棒球隊」，昨（14）日首次至台北，參加富邦慈善基金會「悍動希望」公益棒球營，接受五星級教練團的課程與指導，並進行友誼賽。芥菜種會執行長李肇家表示，孩子勇敢築夢的過程不易，透過這樣的活動，建立孩子的自信心，讓孩子擁有信心與希望。花蓮少年之家安置照顧年滿10至 18 歲的少年，他們因為家庭功能喪失、親人無力撫養、甚至失親失依，各自有著不同的生命故事。16歲的小宇，來自經濟困難與暴力陰影的家庭，對棒球有著深深的熱愛。然而，家庭困境讓他行為偏離，最終來到少年之家接受安置。原以為無法再追求的興趣和夢想，卻被生輔老師看見了他的渴望。於是芥菜種會不計培育球隊成本，開始了「黑潮少年築夢棒球隊」，讓小宇重新拿起球棒，擁有再次追夢的機會。「棒球讓我知道，我是有價值的，是被肯定的，更可以發揮專長幫助別人。」黑潮少年築夢棒球隊已有20多名孩子接受培訓。黑潮少年的名稱源自流經台灣東部的暖流，它並不「黑」，而是純淨且充滿生命力，就像這群孩子，本質單純而善良。李肇家指出，每個孩子都有屬於自己的天賦與夢想，致力推動多元學習與潛能探索，用孩子的興趣成為媒介，透過鼓勵與陪伴，幫助他們用新的眼光認識自己，「黑潮少年築夢棒球隊」的核心目標，就是成為生命影響生命的品格教育。黑潮少年踏上台北球場，與偶像近距離互動，難掩緊張又興奮的心情。富邦悍將球員戴培峰示範傳接球動作，細心調整少年們的手臂揮動角度與站位；葉子霆帶領練習揮棒的轉動與速度。黑潮少棒也與新北市新泰國中進行了一場熱血的交流賽，孩子們不僅激發目標感，更增強團隊溝通及合作能力。營隊課程分享棒球產業鏈的知識，拓展孩子們對職涯多元發展的視野。李肇家及富邦慈善基金會執行長蔡明純皆到場為孩子加油、鼓勵，少年之家以芥菜種會培育成長的扶立理念，幫助少年們透過教育翻轉生命，期盼社會各界透過捐款、公益活動或志工服務等，持續給予孩子們掌聲與支持，攜手點亮弱勢兒少自信的未來。