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▲MLB洛杉磯道奇在休賽季成功網羅日籍球星大谷翔平以及山本由伸，是今年球隊能夠笑到最後的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊在2024年世界大賽以4勝1敗的成績，奪得隊史第8座世界大賽冠軍，這也是道奇繼2020年後，再度捧冠軍獎盃。日籍球星大谷翔平在轉戰道奇的首個賽季便圓夢奪冠，實現了高中時期立下的世界大賽冠軍夢想，大谷的人生清單再勾上一筆。大谷翔平在去年休賽季以10年總額7億美元（約合223億新台幣）加盟道奇，當時寫下職業運動最大張合約紀錄。今年賽季大谷敲出54轟，以及跑出59次盜壘成功，達成史無前例「50轟50盜」紀錄，並率領道奇一路過關斬將挺進世界大賽，還在與洋基隊的東西岸豪門對決中奪得冠軍，拿下大聯盟生涯首枚冠軍戒指。這座冠軍不僅是大谷的美職生涯的高光時刻，也讓道奇準備開啟新王朝。大聯盟官網盛讚：「道奇毫無疑問已經建立起現代棒球的王朝。」自2013年以來，道奇連續12年打進季後賽，並在2020年和2024年兩度登頂。大聯盟官網分析指出，道奇能在今年奪冠，得益於休賽季的精準補強，包括簽下大谷翔平和山本由伸兩位日籍巨星。此外，球隊憑藉出色的球探與球員養成系統，培養出一票具有潛力的球員，並透過自由球員簽約，打造了一支實力非凡的強大陣容。儘管今年道奇面臨先發投手的傷病困擾，但球隊展現極大的韌性，成功克服難關。而隨著大谷明年有望回歸二刀流，球隊的戰力可望進一步提升。下一步，道奇將目標瞄準世界大賽連霸。自21世紀以來，尚無任何球隊完成此壯舉，上一次成功連霸已要追溯到1998至2000年的紐約洋基隊。而若以國聯球隊來看，最近一次連霸世界大賽要追溯到1975至1976年的辛辛那提紅人隊。道奇自1890年創隊至今，亦未完成連霸紀錄。根據《CBS Sports》報導分析，道奇明年陣容依舊強大，足以挑戰這項歷史壯舉，他們不僅擁有大谷翔平和山本由伸等超級球星，還簽下前賽揚獎得主Blake Snell，劍指世界大賽二連霸。