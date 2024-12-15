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▲林利霏（右）罹患大腸癌第一期，老公張翰（左）陪伴左右。（圖／翻攝自林利霏、張翰IG）

▲林利霏穿著病人服，還能擺拍看起來恢復不錯。（圖／翻攝自林利霏、張翰IG）

47歲女星林利霏因演出《麻辣鮮師》走紅，2016年嫁給演員張翰，兩人近來帶著女兒「東漂」在台東生活，沒想到林利霏發文證實自己罹患大腸癌一期，已經開完刀，張翰也在IG分享，手術後第五天，從一開始痛到狂按嗎啡，到今天已經可以慢慢走，「太太恢復得很好，謝謝大家的祝福。」林利霏十月時在台東醫院做了健康檢查，發現大腸有兩公分息肉，切除後化驗結果是惡性的，被告知是大腸癌第一期，需要開刀處理，建議轉診到台北的醫院，結果胸部又發現鈣化點，好在鈣化是良性的，只要每半年追蹤就可以。林利霏也在IG分享手術狀況，目前已經開刀完畢，曬出一碗白粥畫面，「8天不能進食，終於可以吃白粥了，淚流滿面。」張翰也PO出林利霏穿著病人服的照片，寫下，「術後第五天，從一開始痛到受不了狂按嗎啡，到今天已經可以走跟我差不多速度逛台大了，太太恢復的很好，謝謝大家的祝福。」