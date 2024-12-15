我是廣告 請繼續往下閱讀

國人保健觀念日益提升，對於低密度膽固醇（俗稱壞膽固醇）、高密度膽固醇（俗稱好膽固醇）也有愈來愈多認識，但高密度膽固醇數值若較高，是否便不用擔心低密度膽固醇偏高？醫師指出，此想法錯誤，已有研究發現，高密度膽固醇不論高或低，與心血管疾病發生都沒有明顯關係，若已動脈硬化，也不會高密度膽固醇提高而改善。針對膽固醇的研究，國泰醫院介入性心血管科主治醫師黃晨祐說， 醫界對於低密度膽固醇的了解遠多於高密度膽固醇。許多研究證實，過高的低密度膽固醇會增加心肌梗塞、中風等血管阻塞疾病風險，而血液中低密度膽固醇若能降低，風險將大幅降低。此外，黃晨祐指出，就心血管風險預防而言，低密度膽固醇的控制目標因人而異，愈是高風險族群，低密度膽固醇的控制必須更嚴格，才能達到避免心血管事件發生。以糖尿病患者為例，根據最新指引，糖友的低密度膽固醇目標要低於100 mg/dl，而嚴重的冠狀動脈心臟病、頸動脈狹窄或下肢動脈阻塞者，則建議低於70 mg/dl，曾發生心肌梗塞的糖尿病患者更建議低於55 mg/dl。至於高密度膽固醇，過往研究雖發現，其數值和心血管風險呈現反向相關，但是否高密度膽固醇較高才使風險降低，則沒有明確答案。黃晨祐表示，近年用較精準的隨機化大數據分析，發現高密度膽固醇與心血管發生風險降低沒有顯著相關，不過低密度膽固醇過高常伴隨高密度膽固醇偏低，心血管風險要下降，關鍵仍在低密度膽固醇要低。此外，在部分新藥臨床試驗則發現，單獨提升高密度膽固醇，而不影響低密度膽固醇或載脂蛋白ApoB時，其實無法降低任何心血管事件風險，也無法延緩動脈粥狀硬化的進展。另外一項2024年刊登於美國心臟醫學會的研究指出，追蹤超過1萬名的高血壓病人，和高密度膽固醇介於40至80mg/dl間的族群相比，高密度膽固醇超過80mg/dl與高密度膽固醇小於40mg/dl者，發生心血管死亡、心肌梗塞和腦中風的機率反而較高，因此高密度膽固醇對人體是否真屬「好」膽固醇，仍需進一步研究釐清。黃晨祐提醒，不少民眾愛吃保健食品，對兼具安全、療效的藥品卻不放心，若膽固醇偏高的病友若憂心吃太多藥，想減藥或停藥，一定要與醫師討論，經醫師評估後再做決定，以免血脂失控、影響健康。