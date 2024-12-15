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美國總統當選人川普，邀請中國國家主席習近平參加其明年1月20日的就職典禮，對此政經評論員吳嘉隆表示，川普此舉確實是妙招，認為此舉本質上就是先禮後兵，因為川普早已決定對中國加高關稅，反觀習近平若去了沒辦法解決這壓力，會讓人覺得沒有份量，若只有一個國家領導人出席，又顯得很突兀，但不去又等同於向川普認慫了，估計習近平的策略，應該是再忍耐4年，等川普這一任結束之後，要出手再來出手。對於川普邀請習近平出席就職典禮，吳嘉隆表示此舉確實是妙招，因美國總統的就職典禮從來沒有邀請外國領導人來觀禮，而是邀請各國駐美大使而已，然而川普出奇招，有什麼效果嗎？若習近平真的來了，誰都知道之後會有會談，川普肯定在氣勢正旺的時候，會向習近平提出一些要求，例如至少會要習近平履行承諾，管制芬太尼毒品的出口，以及立刻大量購買美國的農產品。這兩件事是川普與習近平過去兩次高峰會的時候，習近平所承諾的，但是都沒有兌現。吳嘉隆指出，簡單講川普與習近平的高峰會，其實就是川普對習近平畫紅線，下最後通牒，如果習近平不答應，那麼川普隨後的強硬路線就更有正當性，更能說服美國的國會、媒體與選民，因為合理的解決方案已經被習近平拒絕。吳嘉隆說，對川普來講，邀請習近平來觀禮，其實本質上就是先禮後兵，因為他已經決定對中國加高關稅到60%以上。如果習近平來一趟，中國還是被加關稅，那大家會覺得習近平根本沒有辦法化解川普的壓力，會讓人覺得他已經沒有份量。此外如果只有習近平一個國家領導人來觀禮，其他國家的領導人都沒來，那麼習近平就會顯得很突兀，也會讓大家在心裡嘲笑他，覺得他就是一個傻逼，「所以，習近平應該不想來」。吳嘉隆提到，可是如果習近平不來，那就等於在全世界面前，以不敢來參加來壯大川普的聲勢，等同於直接向川普認慫了，另還有俄羅斯總統普丁並沒有受到邀請，如果習近平去了，那麼跟川普談什麼，普丁一定會心存疑慮，懷疑他們有檯面下交易，所以中俄關係會產生嫌隙。普丁會想試探習近平，對習近平間接施壓，希望知道兩人之間到底談了什麼，所以川普只對習近平發出邀請，會產生一個間接的效果，就是分化了中國與俄國之間的關係。最後吳嘉隆表示，估計習近平的策略，應該是再忍耐4年，等川普這一任結束之後，要出手再來出手。