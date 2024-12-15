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▲Energy全員以白色服裝上陣，化身白馬王子應景聖誕節溫馨氛圍。（圖／NOWnews攝影中心）

▲Energy演出〈星期五晚上〉炸翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）

新北耶誕城演唱會進入第二天，Energy全員以白色服裝上陣，化身白馬王子應景聖誕節溫馨氛圍，一開始就帶來〈HERE I AM〉和經典舞曲串燒，立刻讓現場氣氛沸騰，嗨翻現場5萬多人，〈星期五晚上〉的前奏一下，16蹲更是直接燃炸舞台，低溫裡賣力唱跳，讓觀眾的心跟著熱起來。Energy首度演出經典舞曲串燒，將〈Come on〉、〈Ra men song〉、〈放手〉組成組曲，果真馬上炒熱現場氣氛。Energy訪談時被主持人陳漢典問道，平常一直在16蹲，要怎麼保養身體，牛奶立刻將Toro拱出去，「只要喊O，Toro就會衝出來solo。」Toro也直接被cue出來表演一段16蹲，笑說自己還是要保留體力，不能跳太多下。Energy隨後接連演出〈分合〉、〈星期五晚上〉，他們透露今年是很珍貴的一年，要唱〈星期五晚上〉時因為怕觀眾受傷，要大家「動手」就好，別真的跳起來，接著以16蹲炸翻全場。