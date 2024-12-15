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▲《艾曼紐2024》在影片風格、敘事角度、情色尺度都和舊版有很大不同。（圖／摘自台北双喜電影FB）

▲役所廣司在《八犬傳》飾演寫出這故事的瀧澤馬琴，再次展現精湛的演技。（圖／摘自原創娛樂FB）

▲藥師丸博子（左）與真田廣之在《新里見八犬傳》丰采迷人，當年在台創下不錯票房，即將一刀未剪完整版在台重映。（圖／摘自原創娛樂FB）

世界影壇都鬧題材荒，好的新點子發掘不易，編導們只有在知名老故事上找新的角度詮釋，因而「舊片重拍」變得越來越常見。不過台灣近來的新流行是在新版上映前，先排映經典舊版做為暖身，喚起老觀眾的回憶，也為將推出新片製造話題。近日法國情色名作《艾曼紐》新舊版先後在台登場，等到明年元月，就會有曾在台灣造成轟動的藥師丸博子《新里見八犬傳》、役所廣司主演的最新版本《八犬傳》來台推出。半世紀前，法國情色電影《艾曼紐》大膽描繪女主角的性冒險，引起全球側目，雖然在不少地區包括台灣是無法上映，卻在法國演了一整年，創下出色票房。進入21世紀，由曾執導過威尼斯影展最佳影片《正發生》的女導演奧黛麗迪萬重拍，角度自然會和男性導演的觀點不同，帶入了五星級奢華飯店這樣新鮮的場景，在性愛的探索上也有完全與舊版不同的呈現。兩個版本相比較，可以看出很多的趣味。片商再推出2024年新版本《艾曼紐》之前，先安排在台久享「艷名」、但卻從來沒有正式上映的舊版《艾曼紐》以一刀未剪的完整版公映，不只彌補昔日遺憾，也讓不同世代的觀眾可以比較同一個故事的不同呈現方式。至於改編自日本著名小說的《八犬傳》，與藥師丸博子、真田廣之《新里見八犬傳》最大的差別，在於《八犬傳》有一半的內容在講述原作者瀧澤馬琴如何苦心寫出這個膾炙人口的故事，甚至在老年喪子、失明之後，如何口述給媳婦、讓她將故事記錄下來，終於完成一整部《南總里見八犬傳》的過程。坎城影帝役所廣司、柏林影后黑木華演這一對公公、媳婦，都有動人的演出。而內野聖陽演和瀧澤馬琴抬槓的畫家好友葛飾北齋，是瀧澤馬琴創作生涯中的一大支柱。演其妻的寺島忍也曾是柏林影后，扮其兒的磯村勇斗也是演技派，讓這一部分故事並不會太過沉悶。而《里見八犬傳》中的曲折故事，《八犬傳》裡只是重點般的呈現，可是飾演八犬士的渡邊圭祐、鈴木仁、水上恒司、藤岡真威人等都是型男帥哥，足以讓女性賞心悅目。土屋太鳳客串伏姬，出場不多，扮相仍優雅美麗。相較於《新里見八犬傳》的創意改編，《八犬傳》在這部分的內容較為忠於原作《南總里見八犬傳》的安排。雖然《八犬傳》裡的八犬故事較能看出原著的脈絡，提到場面豪華、娛樂性豐富以及令觀眾感到大開眼界的程度，《新里見八犬傳》仍堪稱經典，那時的藥師丸博子與真田廣之青春、漂亮，贏得無數少男少女的心，而破天荒用英語歌當主題曲，看似違和卻使得該曲紅到成為1980年代最讓人念念不忘的名曲之一。當初台灣放映的版本還是有修剪一些血腥、露點的鏡頭，這一次重映也是得以一刀未剪、全貌呈現。