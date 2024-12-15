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▲楊祐寧和坤達嗨唱〈放手〉加碼熱舞，讓柯佳嬿看傻。（圖／柯佳嬿IG）

▲Energy近日在信義區和粉絲一起開趴。（圖／相信音樂提供）

藝人楊謹華12日度過47歲生日，邀請眾多好友一起慶生，演員謝盈萱、楊祐寧等人都到場，柯佳嬿也帶著老公坤達現身。眾人在現場玩開之後，楊祐寧不僅在現場大跳Breaking，還和坤達合體唱Energy〈放手〉，一旁友人被歌曲的超嗨氣氛感染熱舞，楊祐寧和坤達也忍不住跟著嗨跳尬舞，這情景讓身為「I人」的柯佳嬿看傻，把他們跳舞的模樣拍下，還笑說「喝多少？」楊祐寧日前在楊謹華的生日派對上玩嗨，先是在眾人的呼喊下，來了一段Breaking，不過似乎有些吃力，他跳完之後差點罵髒話，壽星本人見狀興奮衝上前要擊掌，不過楊祐寧作勢怒吼，稱楊謹華的生日是最荒唐的生日派對，楊祐寧老婆在現場拍下老公的經典畫面，吐嘈笑說「這位哥每次都要搶鏡頭！」楊祐寧的表現不只如此，柯佳嬿的限時動態還記錄到，他和坤達在現場嗨唱Energy〈放手〉，一開始2人只是簡單跟著節奏嗨唱，不過一旁的朋友越跳越誇張，楊祐寧體內的舞蹈細胞跟著蠢蠢欲動，下秒直接不忍了，隨即模仿Energy的舞蹈，帶動現場氣氛，坤達也跟著舞動，柯佳嬿當場看傻，表示「喝多少蘇格登？」而Energy的舞蹈確實有感染力，他們近日晚上在信義區和粉絲一起開趴，現場就一起嗨唱他們自己的多首經典歌曲，連韓團的歌曲也不放過，讓現場宛如大型夜店現場。近來網路上的票選活動，「員工最期待尾牙表演藝人」調查中，Energy也勇奪第二名，打敗周杰倫、蔡依林和伍佰，僅輸給師兄五月天。