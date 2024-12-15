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▲好市多熟食區碎洋蔥回歸，官方證實全台賣場同步，且暫時沒有取消計畫。（圖／取自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲好市多「碎洋蔥」改回自助式裝取，也讓過去裝堆洋蔥的現象同步回歸了。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」社團）

好市多熟食區自己裝的碎洋蔥，自2021年改為隨餐供應，沒想到近期「自助洋蔥吧」驚喜回歸，全台分店同步改回自助模式。怎料近期就有民眾目睹好幾組婆媽拿著大塑膠袋「洋蔥裝成好幾座小山」帶回家，立刻引爆輿論延燒。一位好市多會員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團中發文，先是狂賀碎洋蔥回歸，自己吃熱狗終於可以配上滿滿洋蔥大過癮，不過同時卻也目睹「拿著塑膠袋裝滿滿帶回家的人也出現了」。留言區更有另一位會員分享，自己看到一位阿嬤拿著3個大塑膠袋，狂轉出「碎洋蔥」，裝出整整3做洋蔥山，要帶回家好好使用。貼文曝光後，立刻引爆大批好市多會員開始論戰，一派網友認為歪風不可長，不然到時候官方又有可能因此終結配料自助吧，但也有人認為，官方改成自助吧，就該承受這種人出現的風險。回顧好市多洋蔥碎配料裝取方式演進，在2021年因為疫情因素，全台門市將「熱狗專用醬料區」改為小包裝、小塑膠盒隨餐附贈，洋蔥份量變成固定，也讓許多愛吃洋蔥的會員無法過癮。時隔3年，在12月開始洋蔥自助吧全台賣場同步回歸，好市多官方也證實全台賣場均提供自助碎洋蔥供會員隨餐取用，目前也沒有取消計畫。