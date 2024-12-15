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中國軍方在台海周邊大規模軍事活動，卻始終不公開宣佈進行軍演，更避談軍事細節與相關說明，但在13日深夜中共黨媒《環球時報》旗下軍事微信公眾號「樞密院十號」發文首度談及此事，並透露我國與解放軍一度在台南海域出現「10艘戰艦密集對峙」的情況，強調共軍演練是為「警示任何意圖破壞中國領土完整的舉動」。《環球時報》旗下軍事自媒體「樞密院十號」週五深夜發文並公開一份衛星圖，上頭記錄時間為本月10日，文內指出解放軍派遣至台海周圍的軍艦數量愈來愈多，共軍出動的是052D驅逐艦和054A護衛艦，台灣方面則試圖做​​出「1對1盯防」的姿態，同樣派出了5艘戰艦，但並未與和解放軍戰艦靠得太近，只在遠處瞭望。此外，該篇文章也提到，「根據衛星圖像顯示，台南海域出現了這樣一幅畫面，兩岸足足10艘戰艦，擺出了密集對峙的架勢」，文章內容多為自述解放軍戰力，例如其中一段稱「在這場無形的較量之中，一邊是解放軍的強勢演練，另一邊是台軍的戰戰兢兢，二者之間高下立判，台軍的實力可見一斑。」該篇文章還指「台軍不敢越雷池一步的原因，是許多軍艦已經超齡服役，還有人數少、噸位小、武器攜帶量低、武器系統落後、軍事裝備高度依賴進口等缺點，反觀共軍近年一直在進步，強化資訊化和網路化作戰能力，以及遠程打擊能力和海上作戰能力，並透過頻繁的聯合作戰演習增強部隊的實戰能力和緊急應變水準。」文末強調解放軍的不斷強化和演練是「展現出一種姿態」，警示任何意圖破壞中國領土完整的舉動。中共解放軍9日宣布在浙江、福建沿海劃設7處「航空保留區」，根據我國防部消息，10日上午6時至11日上午6時，共偵獲11艘共艦以及8艘公務船在台海周邊活動，國軍運用任務艦以及岸置飛彈系統嚴密監控應處。