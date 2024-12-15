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▲許多人認為傳統市場內有著許多隱形富豪。（圖／記者NOWnews資料照）

現代人追求高薪工作，希望能追上高房價時代，扛起頭期款以及未來好幾十年房貸的壓力。社會上像是醫師、工程師、律師等等高薪工作在一般人眼中就好像是能輕鬆買房的職業。近期就有網友好奇，除了檯面上的高薪職業以外，還有「哪些低調賺的行業？」貼文曝光後，立即吸引一票人點名「1職業」隱形富豪超多。近期有鄉民在論壇PTT上發起討論「有哪些低調賺的行業？」因為大家都知道醫師、工程師、律師收入頗高，也是社會上有頭有臉的角色，而在不考慮非法工作的前提之下，究竟有哪些工作看起來低調，但收入卻很不錯、甚至是驚人程度的？貼文曝光後，立刻有人點出關鍵「沒繳稅、免開發票的」通常都是低調賺飽飽的族群，更有不少網友點名「市場」就是隱形富豪的聚集地，許多人開始分享耳聞的攤販賺錢史，「賣菜的，房子都買好幾間了」、「朋友不做工程師，回老家接菜市場豬肉攤，結果月收沒比之前低，稅金卻差很大」。事實上，今年5月底主計總處公布每5年1次的「」，實際營收、獲利部分，台灣平均每攤營業收入169 萬 4 千元，利潤為 53 萬 3 千元，相較五年前也呈現減少趨勢。至於最賺攤販，則是經營「生鮮肉類」，年營收平均達379萬元、利潤約82.3萬元，至於生鮮肉類、蔬菜及水果的平均每攤利潤分別為82.3萬元、54.9萬元及62萬元。不過主計總處公布的110年「」的數據中則顯示，台灣最貧窮的20%家庭財富淨值僅新台幣77萬元，但是擁有的房地產淨額為224萬，竟還高過第2分位組（21%~40%）的204萬元，呈現出「」現象，這族群則很有可能是自營業者，平時多以為主，因此政府難以掌握其真實收入，導致財富統計出現誤差。