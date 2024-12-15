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▲黃小柔（右）在節目中控訴有2位後輩沒禮貌，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

前男團棒棒堂的成員王子（邱勝翊）今（15）日出席公開活動，被問及啦啦隊女神林襄和林穎樂的「高鐵佔位、沒禮貌」爭議，曝光了演藝圈內的潛規則，坦言當初的老闆曾數次叮嚀他們，在演藝圈混就是「一定要有禮貌」，才不會得罪人。王子今天出席care bears一日店長活動，現場被粉絲擠的水洩不通，可見他的超高人氣，而被媒體問到關於林襄和林穎樂最近捲入的風波，王子也分享了自己出道18年的心路歷程，坦言從17歲入行以來就被提醒過演藝圈潛規則就是一定要有禮貌，「要非常有禮貌，禮儀這種東西要很注重，跟前輩、哥、姐，所有人都要有禮貌，這也是剛出道時，Andy哥告訴我們最重要的事。」而王子在被問到是否有類似經歷時，他坦言自己雖然已經在圈內打滾多年，不過反倒不會太注重禮貌這一塊，不過目前在遇到的《原子少年》、《未來少女》後輩們都很有禮貌，跟他們合作都很開心，坦言自己不會那麼在意這個問題。事實上，近期女星黃小柔和Vicky在綜藝節目《小姐不熙娣》爆料，指控圈內2名後輩曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，在黃小柔出言提醒過後更一邊滑手機一邊冷冷回應：「那邊還有空位。」讓黃小柔非常不滿：「這個小朋友怎麼這麼沒禮貌。」沒想到2名女星被網友起底，指出極有可能是林襄、林穎樂，也讓這起爭議像滾雪球般一發不可收拾。