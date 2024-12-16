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2008年北京奧運，中華隊對上韓國隊的比賽中，以8：9飲恨輸球，不過那一場比賽「恰恰」彭政閔在落後時奮不顧身頭部撲壘、激勵隊友的畫面，仍然被許多球迷所津津樂道。回首起當年事蹟，彭政閔也在《野球名人房》上談及當年事蹟，他透露當時除了可惜之外，還有一個小插曲，讓他學到一個棒球的規則，那就是上壘脫護具要站在壘包上。彭政閔球員時期是國家隊常客，也是讓球迷感到安心的國民打者。披上中華隊球衣有許多回憶，也有許多遺憾。恰恰談到當年雅典奧運時，他認為那一年的投手和打者陣容都算完整，是他心目中陣容最好的中華隊，但可惜輸掉一場關鍵對義大利隊的比賽，就沒辦法進去四強，他想起來也覺得相當可惜。至於北京奧運，也是讓人有很多回憶，「台韓大戰」我國在前2局就已經落後多達8分，2局下彭政閔用突襲短打、試圖用頭部撲壘帶起攻勢，此舉也讓全隊重新找回士氣，成為不少球迷心目中國家隊的熱血鏡頭。回想起那一回合，彭政閔說，因為球隊前2局被打了很多分，所以那時候只是想要製造上壘機會，「上壘才有機會，一分一分得，要先上壘，相信隊友，把分數打回來。」彭政閔也透露一件小趣事，那就是該回合也讓他學到一件事，那就是上壘後一定要回到壘包上才脫護具，不然接球員觸殺，裁判會判出局，「因為那時候裁判有跟我說要回去壘包上，但那時候我英文沒有很好，對方好像是歐洲裁判，一壘指導員呂明賜跟我說，我才知道（要站在壘包上才可以脫）。」那場對韓國的比賽彭政閔還有小遺憾，他表示追平分是自己打回來的，但是之後在平手、二三壘有人時被三振，「那天我5支4，唯一沒打安打的就是被三振那次，印象比較深刻。」