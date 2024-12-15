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▲出生於苗栗客家庄的金曲歌王羅時豐，確定會21日會在《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》音樂會獻唱。（圖／中天提供）

▲羅時豐近年轉戰網路經營YouTube頻道，幽默風趣的一面圈粉無數。（圖／中天提供）

出生於苗栗客家庄的金曲歌王羅時豐，確定會21日會在《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》音樂會獻唱，先前羅時豐在《大牛比較懶》頻道中，自曝後悔推掉許光漢主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》邀約，被問到是否想找機會與許光漢合作？他笑說：「其實是要看許光漢願不願意吧？不過任何導演之後有新的作品，有適合我的角色，都希望能有合作的機會。」回家鄉開唱，羅時豐覺得意義非凡：「能回家鄉表演給苗栗鄉親們看真的很開心，所以就抱持著輕鬆的心情回去，見見鄉親朋友，而且苗栗很難得有這麼大型的演唱活動，希望透過這場活動聚集眾歌手，讓觀眾朋友來苗栗走走，一起共襄盛舉。」前年他在《2022 羅時豐D.L 回歸正YA巡迴演唱會》上，載歌載舞挑戰饒舌音樂及電音舞風，讓歌迷驚喜連連。羅時豐透露這次音樂會的演出一樣會讓歌迷大飽耳福：「我現在努力地希望能成為一位『還能跳得動的唱跳歌手』，當然我的新歌《巴蕊》一定要唱，希望在舞台上能夠小小震撼一下大家，也給苗栗的鄉親看看不一樣的羅時豐。」羅時豐近年轉戰網路經營YouTube頻道，幽默風趣的一面圈粉無數，不少藝人及網紅也都期待能與大前輩合作，羅時豐對此表示歡迎：「現在YT圈、娛樂圈，真的是人才輩出，太多值得我去學習的對象，如果有想feat的創作者、藝人，只要有合適的主題，我都非常歡迎。」