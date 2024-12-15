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#69 盧峻翔 23分8籃板6抄截2助攻

#45 瓊斯 15分9籃板4助攻3抄截2阻攻

#24 葛拉漢 15分7籃板6助攻1抄截

#12 李家慷 15分1籃板

P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今（15）日於主場迎戰高雄鋼鐵人，儘管一度遭遇亂流影響心態，但全隊展現拼勁、迅速調整狀態，重新掌控比賽節奏，最終以91：74取得勝利，捍衛本季主場不敗金身，喜迎四連勝。開賽領航猿即展現強悍防守能量，丁恩迪連續阻斷高雄鋼鐵人攻勢，進攻端則有葛拉漢（Treveon Graham）、白曜誠、盧峻翔輪番在外線開火。不過隨後鋼鐵人持續擾亂禁區並連續命中三分，領航猿遭遇亂流陷入落後，不過靠著伯朗（Alec Brown）、瓊斯（Jarrod Jones）及李家慷接連挺身而出，助球隊重返航線，上半場以43比32取得領先。個人數據表現，盧峻翔、瓊斯各有9分進帳，伯朗6分、李家慷5分，中場全隊共8人有得分記錄，展現團隊火力。易籃後，鋼鐵人來勢洶洶，長程砲火連發，領航猿重整旗鼓、提升防守強度，中斷鋼鐵人火力輸出，並發揮團隊價值，耐心輪轉、創造進攻機會，多點開花，其中盧峻翔個人單節挹注9分。決勝節，「籃球貴公子」李家慷率先展開強勢進攻，連續取分，葛拉漢也有10分貢獻，成功為球隊鞏固領先優勢。比賽末段雙方一度爆發肢體衝突，經裁判重播檢視，鋼鐵人喬迪（Jordy Tshimanga）、劉彥廷及領航猿盧峻翔均被判違反運動道德犯規，不過領航猿未受影響，維持穩定攻防節奏，以91：74鎖定四連勝。領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後表示：「雖然這一場比賽贏得不容易，但選手仍展現十足的拼勁。比賽開局時，我們掌握了良好的節奏，並且在防守端表現出色，雖然一度因裁判的吹判影響節奏，連帶影響到心態，因此沒辦法找到最好的時機出手，也太過急躁，儘管如此，我們的防守依然保持穩定，並通過防守來重新掌控比賽的節奏。」另外卡總也提到，「下半場開始後，我們進一步加強對籃板的保護，避免喬迪像上半場搶下七個進攻籃板，尤其瓊斯和伯朗在防守方面做得很好。我們保持耐心去比賽，最後以近20分的分差贏下比賽，讓我們可以忘記比賽中一些插曲與失誤，專心準備週二的比賽。」盧峻翔本場賽事攻守兩端表現出色，攻下全場最高23分外，另貢獻8籃板、6抄截，即使五日三戰，仍舊保持高檔表現。盧峻翔在賽後說道：「12月賽程密集，包括東超及多場主場比賽，其實有開始感覺到疲憊，不過就是要去學習如何調適自己，讓自己恢復得快一點，隨時做好準備去迎接比賽。」至於提到第四節末段與喬迪的衝突，盧峻翔表示：「衝突就是比賽的一部份，非常感謝伯朗有把我抱住，所以我很快冷靜下來，也沒有讓衝突再擴大，自己也可以迅速調整回比賽狀態。」今日李家慷替補上陣攻下15分，一上場就能及時為球隊做出貢獻，他說：「今年賽季給自己的目標很明確，就是不管是防守或進攻端，希望一上場就可以幫助到球隊。今天我們上半場被搶太多進攻籃板，下半場受裁判影響也有一波亂流，後半段我們調整心態，專注在賽場上，用自己的表現掌控比賽。」今日數據表現：