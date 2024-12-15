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▲漢神巨蛋和LOPIA超市攜手舉辦青森蘋果嘉年華。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.15）

▲家樂福歡慶青森蘋果150週年推出優惠活動。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.15）

享有蘋果之都美名的青森縣，得天獨厚的天氣等因素，造就世界第一的蘋果。適逢明年青森蘋果滿150周年，今（15）日日本青森縣知事宮下宗一郎、蘋果對策協議會會長加川雅人及蘋果小姐先後到高雄家樂福鼎山店、漢神巨蛋宣傳青森蘋果。擁有世界第一美譽的青森蘋果，產地位在日本最北部的青森縣，也是日本前列的農業縣，引以為傲的蘋果年產量達5,000萬噸以上，佔日本蘋果年收總產量一半以上(63%)。日本青森縣知事宮下宗一郎介紹青森蘋果的美味與高品質，他指出，日本蘋果一半以上來自青森縣，是日本第一的產地。而台灣是青森蘋果最大的出口地，平均年進口量達2萬多噸，現在是青森蘋果的旺季，香甜美味的蘋果不管是送禮自用都適合。家樂福公共事務服務部長陳依芳指出，今年新年前共7款品種青森蘋果上架，包含土岐、世界一、紅顏姬、名月、王林、蜜富士及喬納金蘋果等，等級均達特級A，家樂福預計進口量達600噸。甜度可達14度且酸甜適中多汁的青森蘋果，特別是細膩的栽培照護，無上蠟洗淨就可連皮食用。而12月正是品嚐日本青森蘋果晚生種的最佳時機。陳依芳指出，歡慶青森蘋果150周年推出優惠活動，「2入王林＆2入蜜富士蘋果袋裝」原價199元／袋，特價150元／袋，優惠期間從即日起至12月31日。漢神巨蛋和LOPIA超市攜手舉辦青森蘋果嘉年華，LOPIA超市的現場除了提供青森蜜富士蘋果試吃外，也特地舉辦限量的青森蘋果大放送活動，當日在超市購買任一種青森蘋果兩顆，即可領取青森蘋果1顆。