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進入年末聖誕季節，某些廉價玩具卻可能隱藏巨大風險。近期名為「痘痘雞捏捏樂」的危險商品，因其內含針頭設計，被經濟部判定不符合玩具安全標準，要求全面下架。國教行動聯盟指出，現行監管機制仍不足，呼籲政府主管機關加強源頭檢驗與網購平台的管理，確保未經檢驗的商品不得上架。標準檢驗局副局長謝翰璋表示，「痘痘雞捏捏樂」因針頭設計違反玩具安全標準中禁止「銳邊」的規定，已要求多家電商平台如露天拍賣、酷澎、蝦皮等全面下架，並將持續巡查網路與實體通路。他強調，對未執行下架或繼續銷售的業者，將依法處罰。國教盟青年部代表李雨函表示，肯定經濟部的迅速行動，但僅僅靠下架是不夠的。如果商品在未經檢驗的情況下就能輕易上架，危險玩具依然會持續威脅兒童安全。她呼籲，政府必須建立上架前的嚴格檢驗制度，避免危險商品進入市場。根據美國加州公共利益研究教育基金會（CALPIRG）發布的《玩具世界的麻煩》年度報告，2023會計年度，美國消費品安全委員會（CPSC）與海關合作，沒收了超過110萬件危險或非法玩具，其中超過10萬件鉛含量超標，對兒童健康帶來永久損害。報告顯示，美國平均每天有約470名兒童因玩具安全問題受傷或中毒，這些玩具多數來自未經審查的海外市場。台大醫院兒科醫師郭斐然指出，台灣市場也面臨相似挑戰，「例如近期的『痘痘雞捏捏樂』，針頭設計若刺入皮膚，可能引發感染，甚至更嚴重的健康問題。」郭斐然強調，這類玩具設計不應出現在兒童用品中，監管體系需徹底改進，從源頭杜絕隱患。國教盟家長部代表鍾君偉認為，「孩子的玩具應該是安全、教育與娛樂的結合，但這類危險設計凸顯了市場上的巨大漏洞，叫家長如何不擔心？」 彰化某國中資深生輔組長則指出，校園經常面臨學生攜帶危險玩具的情況。他分享了校園處理的具體措施，暫時沒收危險物品，避免影響校園安全、透過宣導提升安全意識，讓學生了解危險玩具的潛在風險、鼓勵學生舉報危險物品，確保校園成為孩子的安全堡壘。國教盟也提出，應加強源頭檢驗與管理，對進口及網購商品進行強制檢驗，確保所有商品符合玩具安全標準，尤其是含針頭或尖銳零件的設計，網購平台應落實責任，要求網購平台在上架商品時，必須提供詳細檢測報告與用途說明，並對未達標準商品即時下架處理，國教盟呼籲，應借重學校與媒體，推廣玩具安全知識，提升家長和孩子對危險商品的辨識能力，減少購買來路不明產品的風險。